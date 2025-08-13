Meteo, Francia tra caldo estremo e temporali violenti: allerta massima su più fronti

MeteoWeb

La Francia sta vivendo giorni di contrasti meteorologici marcati: un’ondata di calore eccezionale si è intensificata dall’8 agosto, mentre temporali violenti colpiscono a tratti diverse regioni. Il picco termico è stato raggiunto tra lunedì e martedì, con record nel Centro-Est e valori prossimi o superiori a 40–42°C. L’episodio caldo è partito nel Sud-Ovest venerdì 8 agosto e ha toccato un livello eccezionale lunedì; martedì il massimo si è trasferito verso il Centro-Est, dove sono stati battuti numerosi record.

Nel corso della giornata odierna si è osservata una diminuzione relativa sui settori occidentali grazie a temporali di passaggio (massime < 35°C in alcune zone interne), mentre a est le temperature molto elevate sono perdurate con 36–39°C e locali 40–42°C. L’allerta rossa resta attiva nel Centro-Est fino alle prime ore di giovedì.

Precisazione sanitaria: un’ondata di calore prolungata impone massima vigilanza, in particolare per persone fragili o esposte. Il picco nel Centro-Est prosegue anche mercoledì.

Osservazioni: in Borgogna e Alvernia raggiunti picchi prossimi a 40°C. Evoluzione: da mercoledì prossimo lieve attenuazione al Sud, ma nel Centro-Est l’ondata resterà più intensa con punte prossime a 40°C a fine giornata.

Temporali estivi: fenomeni intensi e rischi connessi

Contestualmente si registrano forti temporali localizzati dal Sud-Ovest verso il centro del Paese e sulle Alpi meridionali. La situazione richiede particolare prudenza per il potenziale di fenomeni violenti.

Asse principale (ex Midi-Pirenei – centro – ovest Borgogna) attivo dal pomeriggio alla tarda serata con possibili:

Raffiche di vento a 80–100 km/h , localmente fino a 110 km/h

a , localmente fino a Grandine di piccole/medie dimensioni

di piccole/medie dimensioni Precipitazioni temporaneamente intense (allagamenti localizzati)

temporaneamente (allagamenti localizzati) Attività elettrica significativa

Focus Alpi Meridionali

Temporali in sviluppo e transito verso le pianure di Alpi dell’Alta Provenza e Alte Alpi, con 50–70 mm di pioggia in breve tempo e grandinate con chicchi di diametro rilevante. Possibili raffiche fino a 80 km/h.

Perché accade: il motore dei contrasti

La persistenza della cupola anticiclonica alimenta il caldo estremo, mentre gli impulsi instabili in quota attivano i temporali su linee di convergenza. La combinazione di aria molto calda e umidità nei bassi strati aumenta il rischio di fenomeni severi.

Tendenza a breve

Atteso un rallentamento dei valori termici al Sud da mercoledì prossimo; il Centro-Est resterà però al centro dell’allerta caldo con punte prossime a 40°C. I temporali continueranno a presentarsi a macchia di leopardo sulle aree indicate, con rischio di raffiche, grandine e piogge intense.

In sintesi: ondata di calore ancora severa su ampie aree della Francia, soprattutto al Centro-Est, mentre temporali violenti interessano l’asse sud-ovest/centro e le Alpi meridionali. Necessarie vigilanza e comportamenti prudenti fino al miglioramento della situazione.