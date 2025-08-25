Meteo, fulmine tra gli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro: perché la spiaggia è il posto più rischioso con i temporali | VIDEO

Meteo e sicurezza: le regole da seguire durante un temporale

Fulmine cade tra gli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro
Un fulmine è caduto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, colpendo un’area tra gli ombrelloni e provocando danni visibili: il tubo metallico di un ombrellone si è surriscaldato e dilatato, mentre un tavolino di plastica è stato gravemente compromesso dalla scarica elettrica. La caduta del fulmine ha generato una scarica elettrica potentissima, capace di modificare fisicamente le strutture metalliche presenti. I pali degli ombrelloni, ottimi conduttori, si sono surriscaldati, mentre la plastica del tavolino non ha resistito alle altissime temperature.

Ombrellone colpito da fulmine

Le immagini diffuse mostrano chiaramente l’entità del fenomeno e hanno contribuito a sensibilizzare sul pericolo dei temporali in spiaggia.

Perché è pericoloso stare in spiaggia durante un temporale

  • Fulmini: gli oggetti metallici come ombrelloni e pali possono attirare scariche elettriche potenzialmente letali.
  • Mare e acqua: l’acqua è un eccellente conduttore e aumenta il rischio di folgorazione.
  • Venti improvvisi: un temporale può portare onde anomale e correnti pericolose.
  • Alberi e strutture: rami o oggetti possono cadere a causa delle raffiche.

Comportamenti corretti in caso di temporale

  • Lasciare subito la spiaggia ai primi tuoni o lampi.
  • Cercare riparo in un edificio chiuso o in auto.
  • Evitare ombrelloni, alberi isolati e oggetti metallici.
  • Attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di tornare all’aperto.

Conclusioni

L’episodio di Lignano Sabbiadoro dimostra che i temporali estivi possono trasformarsi in gravi minacce se sottovalutati. Restare in spiaggia durante un temporale significa esporsi a rischi elevatissimi: fulmini, grandine, raffiche e mare agitato. La prudenza è l’unica arma per evitare conseguenze pericolose.

