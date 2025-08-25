Meteo, fulmine tra gli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro: perché la spiaggia è il posto più rischioso con i temporali | VIDEO

MeteoWeb

Un fulmine è caduto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, colpendo un’area tra gli ombrelloni e provocando danni visibili: il tubo metallico di un ombrellone si è surriscaldato e dilatato, mentre un tavolino di plastica è stato gravemente compromesso dalla scarica elettrica. La caduta del fulmine ha generato una scarica elettrica potentissima, capace di modificare fisicamente le strutture metalliche presenti. I pali degli ombrelloni, ottimi conduttori, si sono surriscaldati, mentre la plastica del tavolino non ha resistito alle altissime temperature.

Le immagini diffuse mostrano chiaramente l’entità del fenomeno e hanno contribuito a sensibilizzare sul pericolo dei temporali in spiaggia.

Perché è pericoloso stare in spiaggia durante un temporale

Fulmini : gli oggetti metallici come ombrelloni e pali possono attirare scariche elettriche potenzialmente letali.

: gli oggetti metallici come ombrelloni e pali possono attirare scariche elettriche potenzialmente letali. Mare e acqua : l’acqua è un eccellente conduttore e aumenta il rischio di folgorazione.

: l’acqua è un eccellente conduttore e aumenta il rischio di folgorazione. Venti improvvisi : un temporale può portare onde anomale e correnti pericolose.

: un temporale può portare onde anomale e correnti pericolose. Alberi e strutture: rami o oggetti possono cadere a causa delle raffiche.

Comportamenti corretti in caso di temporale

Lasciare subito la spiaggia ai primi tuoni o lampi.

ai primi tuoni o lampi. Cercare riparo in un edificio chiuso o in auto .

o in . Evitare ombrelloni, alberi isolati e oggetti metallici.

Attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di tornare all’aperto.

Conclusioni

L’episodio di Lignano Sabbiadoro dimostra che i temporali estivi possono trasformarsi in gravi minacce se sottovalutati. Restare in spiaggia durante un temporale significa esporsi a rischi elevatissimi: fulmini, grandine, raffiche e mare agitato. La prudenza è l’unica arma per evitare conseguenze pericolose.