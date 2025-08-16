Meteo Germania, notti tropicali da record: in arrivo però un crollo termico sull’Europa centrale

MeteoWeb

La Germania continua a vivere un’estate 2025 dai tratti eccezionali, con temperature minime notturne che, in alcune località, hanno superato ogni precedente storico per il mese di agosto. Una tendenza che conferma l’anomalia termica in corso e che, secondo gli esperti, rientra nel quadro di uno degli anni più caldi mai registrati in Europa.

Record storici nelle temperature minime

Nella notte appena trascorsa, Weiden ha registrato una minima di 20°C, la più alta mai osservata in questa località tedesca ad agosto. Ancora più sorprendente il dato di Bertsdorf-Hörnitz, con 19,1°C: anche qui, mai prima d’ora il termometro era rimasto così alto durante le ore notturne in questo mese.

I dati raccolti da centinaia di stazioni meteorologiche mostrano come le notti tropicali – quelle con minime superiori ai 20°C – non siano più un fenomeno raro, nemmeno nelle zone interne e settentrionali della Germania. Alcuni valori emblematici includono Nauheim, Bad con 22,2°C, Michelstadt-Vielbrunn con 22,5°C e Hoherodskopf/Vogelsberg con 24,1°C. Temperature che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate eccezionali persino nelle giornate più calde dell’anno.

Un’ondata di caldo che non molla… per ora

Questa persistenza del caldo è legata a una configurazione barica che mantiene masse d’aria molto calde sul cuore dell’Europa. Il fenomeno non colpisce solo le temperature diurne, ma soprattutto quelle notturne, impedendo il raffrescamento naturale e aumentando i rischi per la salute, soprattutto tra anziani e persone fragili.

Il 2025 si conferma così un anno dai forti contrasti climatici: mentre il Nord e il Centro Europa fanno i conti con ondate di calore prolungate, altre zone – come l’Atlantico settentrionale e parte della Scandinavia – registrano anomalie termiche opposte, con valori sotto media.

Il cambiamento è dietro l’angolo

Le ultime previsioni meteo indicano che il caldo record in Germania e nell’Europa centrale avrà i giorni contati. Un fronte atlantico, associato a un calo delle temperature di stampo autunnale, dovrebbe raggiungere l’area tra pochi giorni, portando un brusco calo termico. Si passerà rapidamente da notti tropicali a minime fresche e massime contenute, con una sensazione termica molto diversa rispetto a quella attuale.

Tuttavia, non tutto il continente beneficerà di questa rinfrescata: il Sud-Ovest (Spagna e Portogallo) e il Sud-Est europeo (Grecia, Turchia, Cipro) continueranno a subire l’influenza di aria calda subtropicale, prolungando l’estate estrema e la sequenza di temperature record.

Un’estate che resterà negli annali

Questa situazione mette in evidenza come il clima stia cambiando in modo significativo: estremi termici più frequenti, ondate di calore più lunghe e intense sia di giorno che di notte. Per la Germania, l’estate 2025 non sarà ricordata solo per i pomeriggi roventi, ma soprattutto per le notti tropicali mai viste prima in queste proporzioni.