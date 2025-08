Meteo, Giappone sotto assedio del caldo: 41,2°C e record storici senza precedenti

MeteoWeb

Il Giappone sta affrontando un’ondata di caldo eccezionale in questa prima settimana di agosto 2025, una delle più gravi mai registrate nel Paese. Per quattro giorni consecutivi molte aree hanno superato i 40°C, mentre si moltiplicano i record di temperatura in ogni regione. I dati diffusi dalle autorità meteorologiche parlano chiaro: 26 record di temperatura solo nei primi giorni di agosto, di cui 15 nuovi massimi assoluti, un fenomeno che sta scrivendo un capitolo storico nella climatologia giapponese.

Un nuovo record nazionale: 41,2°C a Tamba

Il dato che più colpisce è quello registrato il 30 luglio 2025 nella città di Tamba, nella prefettura di Hyōgo, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 41,2°C. Si tratta del nuovo record nazionale assoluto per il Giappone, superando i precedenti 41,1°C registrati nel 2018 e nel 2020. Questo valore ha segnato l’inizio di una serie impressionante di giornate torride che non hanno risparmiato nessuna area del Paese.

Record locali infranti: Kake e Maebashi a 40°C

Località come Maebashi (prefettura di Gunma) e Kake (prefettura di Hiroshima) hanno raggiunto i 40°C, fissando nuovi primati storici. Anche Kyoto, nota per il suo clima caldo in estate, ha superato per la prima volta i 40°C dall’inizio delle registrazioni ufficiali.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, il numero di record giornalieri sta assumendo dimensioni senza precedenti: si stimano circa 1.500 record locali infranti ogni giorno a partire da metà giugno.

Prefetture sotto assedio del caldo

L’ondata di calore non ha colpito solo le grandi città. Nel nord, ad esempio nella prefettura di Akita, la città di Kazuno ha raggiunto 32,9°C, mentre Kakunodate ha toccato i 38,1°C. In Iwate, città come Morioka e Hanamaki hanno registrato temperature di 36,8-37,1°C. La prefettura di Yamagata ha visto 37,7°C a Higashine.

Nella parte centrale del Giappone, i valori sono stati ancora più impressionanti:

Maebashi (Gunma) : 40,0°C

: 40,0°C Nanbu (Yamanashi) : 39,1°C

: 39,1°C Higashihiroshima (Hiroshima) : 39,1°C

: 39,1°C Iwakuni (Yamaguchi): 39,1°C

Impatti e allerta sanitaria

Le autorità hanno diffuso avvisi di rischio per colpi di calore in 33 delle 47 prefetture. L’aumento della temperatura e dell’umidità sta mettendo a dura prova la popolazione, soprattutto nelle aree urbane, dove le temperature notturne rimangono elevate e non danno tregua.

Gli ospedali sono in stato di allerta per il possibile aumento dei ricoveri dovuti a colpi di calore e disidratazione, mentre le scuole e i luoghi pubblici adottano piani di emergenza per ridurre l’esposizione al caldo.

Cause e previsioni

La JMA attribuisce questa situazione estrema in parte agli effetti del cambiamento climatico, che rendono sempre più frequenti e persistenti eventi meteo di questo tipo. Secondo le previsioni, l’ondata di calore non è destinata a concludersi a breve: nei prossimi giorni non si esclude che i termometri possano tornare a superare i 41°C in alcune località.