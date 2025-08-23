Meteo Giappone: caldo estremo e record senza precedenti

MeteoWeb

Il Giappone sta vivendo un’estate che rimarrà negli annali della climatologia. Dall’inizio di giugno 2025 sono già stati superati oltre 2000 record di temperatura, con picchi eccezionali che continuano a infrangere le serie storiche giorno dopo giorno. Non si tratta di semplici oscillazioni stagionali, ma di una ondata di calore persistente che, secondo le proiezioni, insisterà ancora per diverse settimane.

Record infranti in serie: i dati più significativi

Nella giornata odierna sono stati registrati valori eccezionali in diverse località giapponesi. A Zao il termometro ha toccato i 37,4°C, nuovo record assoluto per la città.

A seguire:

Kasenuma : 36,6°C

: Kashimadai : 36,2°C

: Ononiimachi : 36,0°C

: Yamada: 36,6°C (record assoluto)

Numeri di questo genere non si erano mai osservati con tale frequenza e diffusione sul territorio, rendendo il 2025 un anno climatico di svolta.

Un’ondata di caldo destinata a durare

Le previsioni non lasciano spazio a facili ottimismi: il caldo estremo proseguirà per tutto il mese di settembre, mantenendo temperature ampiamente oltre le medie stagionali. Ciò significa che il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare il settembre più caldo mai registrato, con conseguenze dirette e indirette sulla popolazione e sull’economia.

Impatti su salute, agricoltura ed energia

I meteorologi giapponesi avvertono che il caldo persistente rappresenta un serio rischio sanitario, soprattutto per anziani e bambini. I colpi di calore e i problemi legati alla disidratazione sono in aumento, tanto che molte autorità locali hanno intensificato le campagne di prevenzione e l’apertura di centri climatizzati di emergenza.

Sul fronte agricolo, le colture estive rischiano di subire danni per lo stress termico e idrico, mentre il settore energetico si trova sotto pressione a causa del forte aumento della domanda elettrica per l’uso massiccio dei condizionatori.

Un segnale del cambiamento climatico

Secondo diversi climatologi, la situazione giapponese si inserisce nel quadro più ampio del riscaldamento globale e delle ondate di calore sempre più intense e durature che stanno colpendo l’emisfero nord.

Eventi come questo mostrano con chiarezza la necessità di politiche di adattamento e resilienza, oltre che di riduzione delle emissioni di gas serra.

In sintesi

Il Giappone è nel pieno di una crisi da caldo estremo con record battuti a ritmo serrato, impatti tangibili su salute, agricoltura ed energia e una prospettiva di settembre ancora molto caldo.