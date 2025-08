Meteo, incendio Gifford in California: fumo visibile dallo Spazio

MeteoWeb

Il Sud della California è alle prese con una delle emergenze ambientali più gravi del 2025: l’incendio Gifford, che ha già distrutto oltre 65.000 acri di territorio. Alimentato da temperature roventi, siccità persistente e venti intensi, il rogo ha generato una situazione drammatica in diverse contee. Le autorità hanno diramato ordini di evacuazione in più aree delle contee di Riverside e San Bernardino. Al momento, il rogo risulta contenuto solo al 12%, secondo i dati ufficiali forniti dal Cal Fire, mentre oltre 3.000 vigili del fuoco sono in azione per arginare l’avanzata delle fiamme.

Il satellite GOES-18 mostra un pennacchio di fumo impressionante

Il satellite GOES-18 ha catturato immagini satellitari spettacolari del pennacchio di fumo, che si estende per centinaia di chilometri verso l’est e il nord-est degli Stati Uniti. Utilizzando le bande infrarosse e a colori visibili, i dati mostrano:

La potenza e l’estensione del fronte di fuoco .

. Il trasporto del fumo negli strati superiori dell’atmosfera , utile per il monitoraggio della qualità dell’aria .

, utile per il monitoraggio della . Hot spots attivi rilevati nei dati termici, che indicano i focolai più intensi.

Il fumo generato ha già raggiunto aree lontane come Arizona, Nevada e Nuovo Messico, secondo le ultime previsioni del NOAA.

Allerta qualità dell’aria e rischi per la salute

L’incendio ha provocato un grave peggioramento della qualità dell’aria su vasta scala. L’incremento delle polveri sottili (PM2.5) e del particolato ha portato le autorità a emettere allerte sanitarie per le fasce più vulnerabili della popolazione: bambini, anziani e soggetti con problemi respiratori.

Le conseguenze ambientali non si limitano alla sola combustione: la perdita di vegetazione aumenta il rischio di frane e fenomeni di erosione, in particolare se dovessero verificarsi piogge intense nei prossimi mesi.

Una stagione critica per gli incendi in California

Il clima estivo sempre più estremo aggrava la frequenza e l’intensità degli incendi in California. L’incendio Gifford, con la sua rapidità e ampiezza, rappresenta uno degli eventi più drammatici del 2025.

Le autorità raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e di rispettare gli ordini di evacuazione. I sistemi satellitari avanzati come il GOES-18 restano strumenti fondamentali per la prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali.

L’estate 2025, dunque, potrebbe riservare ancora episodi estremi: il rogo di Gifford è un monito sulla necessità di prevenzione, monitoraggio costante e una strategia climatica adattiva.