Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Milano

Un’intensa perturbazione sta investendo le regioni settentrionali, portando piogge abbondanti e forti temporali. Nella giornata di venerdì il maltempo insisterà sul Nord-Est, per poi scivolare gradualmente verso il Centro-Sud, dove saranno possibili fenomeni temporaleschi soprattutto nelle aree interne e lungo il versante tirrenico, fino a interessare anche la Sicilia occidentale. Il passaggio della perturbazione segnerà la fine della fase di caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Al Nord, la situazione rimarrà instabile anche nel prosieguo della giornata, complice l’arrivo di un nuovo fronte perturbato, meno intenso ma piuttosto rapido, che nella giornata di sabato determinerà un’altra parentesi di temporali al Nord-Est e su parte del Centro-Sud.

La domenica offrirà invece una tregua, con condizioni più stabili e soleggiate su gran parte d’Italia, riportando un clima tipicamente tardo estivo. Tuttavia, questa fase di bel tempo non durerà a lungo: già da lunedì 1° settembre si intravede l’arrivo di un’ulteriore perturbazione atlantica, pronta a riportare piogge e temporali sul Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Benevento, Trapani

a Benevento, Trapani +35°C a Guidonia, Pantelleria

a Guidonia, Pantelleria +34°C a Bari, Firenze, Latina, Lecce, Olbia, Pesaro, Rieti, Roma

a Bari, Firenze, Latina, Lecce, Olbia, Pesaro, Rieti, Roma +33°C a Bologna, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, L’Aquila, Napoli, Perugia, Potenza, Termoli

a Bologna, Cagliari, Foggia, Lamezia Terme, L’Aquila, Napoli, Perugia, Potenza, Termoli +32°C a Avellino, Ferrara, Frosinone, Grottaglie, Pescara, Rimini, Vasto, Viterbo

a Avellino, Ferrara, Frosinone, Grottaglie, Pescara, Rimini, Vasto, Viterbo +31°C a Alghero, Chieti, Grosseto, Palermo, Reggio Calabria, Siena

a Alghero, Chieti, Grosseto, Palermo, Reggio Calabria, Siena +30°C a Brindisi, Catania, Cervia, Crotone, Ancona, Forli, Lampedusa, Pisa

a Brindisi, Catania, Cervia, Crotone, Ancona, Forli, Lampedusa, Pisa +29°C a Matera

a Matera +28°C a Gela, Messina, Parma, S.Maria Di Leuca

a Gela, Messina, Parma, S.Maria Di Leuca +27°C a Genova, Padova, Piacenza, Udine, Verona

a Genova, Padova, Piacenza, Udine, Verona +26°C a Albenga, Brescia, Treviso, Venezia

a Albenga, Brescia, Treviso, Venezia +24°C a Bergamo

a Bergamo +22°C a Bolzano

a Bolzano +21°C a Aosta, Cuneo, Milano, Novara, Torino

