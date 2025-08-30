Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Perugia

MeteoWeb

L’estate meteorologica e il mese di agosto si avviano alla conclusione con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia, dopo le giornate di forte instabilità che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Nelle prossime ore, con il completo allontanamento della perturbazione, assisteremo a un graduale ritorno della stabilità, con una domenica soleggiata e più tranquilla per tutto il Paese, senza precipitazioni rilevanti.

Questa fase stabile, tuttavia, avrà vita breve. L’inizio di settembre e dell’autunno meteorologico sarà accompagnato da un nuovo peggioramento del meteo per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

A partire da lunedì pomeriggio, il Centro-Nord sarà coinvolto in pieno, con la parte più attiva del fronte attesa tra la sera e la mattinata di martedì. I modelli prevedono temporali intensi, locali nubifragi e possibili criticità idrogeologiche.

Gli effetti al Sud peninsulare saranno più limitati, ma non è esclusa una parentesi instabile nella seconda parte di martedì, specie nelle zone interne. Nel complesso, il passaggio alla nuova stagione meteorologica confermerà la variabilità del tempo tipica di questa fase.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Catania

a Catania +31°C a Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria +30°C a Bari, Termoli, Trapani

a Bari, Termoli, Trapani +29°C a Foggia, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Palermo, Pescara

a Foggia, Grottaglie, Lampedusa, Lecce, Palermo, Pescara +28°C a Aosta, Matera, Olbia, Pantelleria, Pesaro, Roma

a Aosta, Matera, Olbia, Pantelleria, Pesaro, Roma +27°C a Albenga, Alghero, Napoli, Vasto

a Albenga, Alghero, Napoli, Vasto +26°C a Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Ancona, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Grosseto, Padova, Torino, Udine, Verona

a Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Ancona, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Grosseto, Padova, Torino, Udine, Verona +25°C a Cervia, Cuneo, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Rimini, Treviso

a Cervia, Cuneo, Milano, Novara, Parma, Piacenza, Pisa, Rimini, Treviso +24°C a Avellino, Bergamo, Forli, Venezia, Viterbo

a Avellino, Bergamo, Forli, Venezia, Viterbo +23°C a Perugia, Siena

a Perugia, Siena +22°C a Potenza

a Potenza +21°C a L’Aquila, Rieti

