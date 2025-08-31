Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Chieti

MeteoWeb

L’avvio di settembre coinciderà con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, già da lunedì, raggiungerà le regioni del Nord-Ovest per estendersi rapidamente, entro martedì, anche al Nord-Est e lungo il versante tirrenico. Si tratterà di un fronte piuttosto attivo, capace di generare rovesci e temporali localmente intensi, con il rischio di possibili criticità nelle aree più esposte. Decisamente più marginali, invece, gli effetti previsti in Emilia Romagna, lungo il medio-basso Adriatico e sull’estremo Sud, dove la perturbazione si limiterà a determinare una nuvolosità irregolare e qualche fenomeno isolato.

Il passaggio del fronte sarà accompagnato da un temporaneo calo delle temperature, che in diverse zone scenderanno anche al di sotto delle medie stagionali. Contestualmente si assisterà a un rinforzo dei venti e a un aumento del moto ondoso, con mari mossi o localmente molto mossi.

A partire da mercoledì, la perturbazione tenderà a scivolare verso levante, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’intera Penisola e il ritorno di un clima più stabile.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Catania

a Catania +31°C a Cagliari, Ferrara

a Cagliari, Ferrara +30°C a Alghero, Benevento, Bologna, Firenze, Reggio Calabria

a Alghero, Benevento, Bologna, Firenze, Reggio Calabria +29°C a Foggia, Olbia, Roma, Trapani

a Foggia, Olbia, Roma, Trapani +28°C a Brescia, Crotone, Forlì, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Matera, Napoli, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Siena, Verona

a Brescia, Crotone, Forlì, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Matera, Napoli, Palermo, Pantelleria, Parma, Piacenza, Siena, Verona +27°C a Aosta, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cervia, Grosseto, L’Aquila, Novara, Perugia, Torino, Treviso, Viterbo

a Aosta, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cervia, Grosseto, L’Aquila, Novara, Perugia, Torino, Treviso, Viterbo +26°C a Albenga, Bari, Brindisi, Cuneo, Milano, Padova, Pesaro, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Udine

a Albenga, Bari, Brindisi, Cuneo, Milano, Padova, Pesaro, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Udine +25°C a Ancona, Campobasso, Termoli, Vasto, Venezia

a Ancona, Campobasso, Termoli, Vasto, Venezia +24°C a Chieti, Genova, Potenza

