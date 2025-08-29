Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Torino

MeteoWeb

Una nuova fase di instabilità è attesa nel fine settimana sull’Italia. Dopo aver raggiunto il Nord-Ovest nella giornata odierna, la perturbazione si muoverà velocemente verso est e, sabato 30 agosto, attraverserà gran parte della Penisola portando rovesci e temporali soprattutto al Nord-Est e sulle regioni del Centro-Sud. L’ingresso di correnti fresche atlantiche raggiungerà anche le estreme regioni meridionali e la Sicilia, determinando così la fine del caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni.

Per domenica 31 agosto è previsto un ritorno temporaneo della stabilità, con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature nella norma stagionale, tipiche della fine dell’estate.

Il miglioramento sarà però di breve durata: già da lunedì 1° settembre è atteso un nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest, per l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, mentre nel resto d’Italia prevarranno ancora condizioni di tempo stabile e cieli sereni.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Bari

a Bari +35°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +34°C a Foggia, Pantelleria

a Foggia, Pantelleria +33°C a Brindisi, Lecce

a Brindisi, Lecce +32°C a Benevento, Catania, Olbia, Matera, Palermo, Pesaro, Termoli, Trapani

a Benevento, Catania, Olbia, Matera, Palermo, Pesaro, Termoli, Trapani +31°C a Bologna, Cagliari, Ferrara, Latina, Pescara, Reggio Calabria

a Bologna, Cagliari, Ferrara, Latina, Pescara, Reggio Calabria +30°C a Chieti, Firenze, Forli, Grosseto, Grottaglie, Messina, Napoli, Potenza, Vasto

a Chieti, Firenze, Forli, Grosseto, Grottaglie, Messina, Napoli, Potenza, Vasto +29°C a Albenga, Alghero, Avellino, Cervia, Crotone, Ancona, Lampedusa, Perugia, Piacenza, Roma

a Albenga, Alghero, Avellino, Cervia, Crotone, Ancona, Lampedusa, Perugia, Piacenza, Roma +28°C a Ascoli Piceno, Brescia, Gela, Guidonia, Padova, Parma, Rimini, Treviso, Verona

a Ascoli Piceno, Brescia, Gela, Guidonia, Padova, Parma, Rimini, Treviso, Verona +27°C a Bolzano, Frosinone, S.Maria Di Leuca, Siena, Udine, Viterbo

a Bolzano, Frosinone, S.Maria Di Leuca, Siena, Udine, Viterbo +26°C a L’Aquila, Novara, Pisa, Rieti, Torino, Venezia

a L’Aquila, Novara, Pisa, Rieti, Torino, Venezia +25°C a Aosta, Bergamo, Cuneo, Genova

a Aosta, Bergamo, Cuneo, Genova +24°C a Milano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: