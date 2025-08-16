Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Potenza

MeteoWeb

L’alta pressione responsabile della recente ondata di caldo ha iniziato a perdere forza sull’Italia, spostando il proprio fulcro verso ovest e concentrando la massa d’aria calda soprattutto sulla Penisola Iberica. Questo cambiamento apre la strada all’ingresso di correnti più temperate, capaci di ridurre gradualmente le temperature e attenuare la fase più intensa del caldo, soprattutto al Sud e su parte del Centro, dove in questi giorni persiste una diffusa instabilità atmosferica.

A partire da lunedì, le previsioni meteo confermano la conclusione definitiva dell’ondata di calore, con un generale calo termico e valori che torneranno a rientrare nelle medie climatiche stagionali su gran parte del territorio nazionale.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Firenze

a Firenze +37°C a Empoli, Ferrara

a Empoli, Ferrara +36°C a Albenga, Aosta, Bologna, Foggia, Parma, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Treviso, Verona

a Albenga, Aosta, Bologna, Foggia, Parma, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Treviso, Verona +35°C a Brescia, Cuneo, Grosseto, Milano, Padova, Perugia, Pisa, Torino, Udine, Venezia

a Brescia, Cuneo, Grosseto, Milano, Padova, Perugia, Pisa, Torino, Udine, Venezia +34°C a Benevento, Cagliari, Cervia, Genova, Napoli, Novara, Viterbo

a Benevento, Cagliari, Cervia, Genova, Napoli, Novara, Viterbo +33°C a Alghero, Bergamo, Grottaglie, Olbia, Rieti, Teramo

a Alghero, Bergamo, Grottaglie, Olbia, Rieti, Teramo +32°C a Agrigento, Enna, Lecce, Pescara, Reggio Calabria, Rimini

a Agrigento, Enna, Lecce, Pescara, Reggio Calabria, Rimini +31°C a Avellino, Lamezia Terme, L’Aquila, Matera, S.Maria Di Leuca, Siracusa

a Avellino, Lamezia Terme, L’Aquila, Matera, S.Maria Di Leuca, Siracusa +30°C a Bolzano, Catania, Crotone, Ancona, Messina, Pesaro, Trapani

a Bolzano, Catania, Crotone, Ancona, Messina, Pesaro, Trapani +29°C a Bari, Chieti, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Vasto

a Bari, Chieti, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Vasto +28°C a Brindisi

a Brindisi +27°C a Potenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: