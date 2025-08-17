Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Vasto

MeteoWeb

L’inizio della nuova settimana sarà segnato da un primo calo delle temperature al Centro-Nord, preludio a un peggioramento più marcato atteso nei giorni successivi. Tra lunedì e martedì il tempo resterà in prevalenza soleggiato, ma non mancheranno episodi di instabilità pomeridiana, specie sulle aree montuose, con possibili sconfinamenti dei temporali verso pianure e tratti costieri. Il quadro meteorologico subirà un cambiamento più deciso tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, quando l’arrivo di una perturbazione atlantica – la terza del mese – attraverserà gran parte del Centro-Nord.

In questa fase si attendono rovesci e temporali anche di forte intensità, con la possibilità di fenomeni localmente critici. Le temperature, complice l’ingresso di aria più fresca, tenderanno a scendere sensibilmente, portandosi in alcune zone al di sotto delle medie stagionali.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Firenze, La Spezia, Siena

a Firenze, La Spezia, Siena +35°C a Benevento, Cagliari, Empoli, Ferrara, Genova, Perugia, Piacenza

a Benevento, Cagliari, Empoli, Ferrara, Genova, Perugia, Piacenza +34°C a Albenga, Aosta, Brescia, Foggia, Milano, Parma, Pisa

a Albenga, Aosta, Brescia, Foggia, Milano, Parma, Pisa +33°C a Bologna, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Matera, Olbia, Roma, Torino, Treviso, Verona

a Bologna, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Lecce, Matera, Olbia, Roma, Torino, Treviso, Verona +32°C a Bergamo, Crotone, Cuneo, Enna, Novara, Padova, Pesaro, S. Maria di Leuca, Udine, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Crotone, Cuneo, Enna, Novara, Padova, Pesaro, S. Maria di Leuca, Udine, Venezia, Viterbo +31°C a Alghero, Agrigento, Avellino, Bolzano, Cervia, Cosenza, L’Aquila, Reggio Calabria, Rieti, Siracusa, Teramo, Trapani

a Alghero, Agrigento, Avellino, Bolzano, Cervia, Cosenza, L’Aquila, Reggio Calabria, Rieti, Siracusa, Teramo, Trapani +30°C a Bari, Catania, Ancona, Messina, Napoli, Pescara, Rimini

a Bari, Catania, Ancona, Messina, Napoli, Pescara, Rimini +29°C a Brindisi, Chieti, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Potenza

a Brindisi, Chieti, Gela, Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Potenza +28°C a Lamezia Terme, Vasto

