Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Pesaro

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti confermano la cessazione definitiva dell’ondata di calore grazie all’arrivo di aria più fresca. Il conseguente calo termico riporterà le temperature su valori più vicini alla norma stagionale, con un caldo decisamente più sopportabile. Tra lunedì e martedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma non mancherà la consueta fase instabile tra il pomeriggio e la prima parte della sera.

Sviluppo di rovesci o temporali isolati a partire dalle zone montuose .

o a partire dalle . Possibili sconfinamenti verso le pianure e le coste tirreniche e ioniche .

verso le e le e . Clima nel complesso più gradevole grazie alle temperature nella norma e a una lieve attenuazione dell’afa.

Nel complesso, la fase più intensa dell’ondata di caldo si chiude: attese condizioni meteo più equilibrate, con caldo moderato di giorno e serate via via più miti.

Temperature massime registrate in Italia

+37°C a Ferrara, Firenze, Piacenza

a Ferrara, Firenze, Piacenza +36°C Albenga, Bologna, Cagliari, Grosseto, Verona

Albenga, Bologna, Cagliari, Grosseto, Verona +35°C a Benevento, Bolzano, Brescia, Foggia, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Siena, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Viterbo

a Benevento, Bolzano, Brescia, Foggia, Padova, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Siena, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Viterbo +34°C a Crotone, Cuneo, Forlì, Genova, Grottaglie, Milano, Napoli, Novara, Olbia, Reggio Calabria

a Crotone, Cuneo, Forlì, Genova, Grottaglie, Milano, Napoli, Novara, Olbia, Reggio Calabria +33°C a Alghero, Avellino, Bergamo, Cervia, Lamezia Terme

a Alghero, Avellino, Bergamo, Cervia, Lamezia Terme +32°C a Catania, L’Aquila, Pescara, Rieti, Rimini

a Catania, L’Aquila, Pescara, Rieti, Rimini +31°C a Bari, Ancona, Messina, Pesaro

a Bari, Ancona, Messina, Pesaro +30°C a Brindisi, Gela, Lecce, Trapani, Vasto

a Brindisi, Gela, Lecce, Trapani, Vasto +29°C Lampedusa, Palermo, Pantelleria, S. Maria di Leuca, Potenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: