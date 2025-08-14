Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Bari

MeteoWeb

L’anticiclone che ha dominato il meteo degli ultimi giorni mostra i primi segnali di cedimento. Proprio a Ferragosto è attesa una lieve attenuazione del caldo estremo con un aumento dell’instabilità, specie nelle ore pomeridiane e sulle aree interne. Nei prossimi giorni una depressione in quota tenderà ad approfondirsi, rendendo più diffusi gli effetti dell’instabilità soprattutto al Centro-Sud. Questo favorirà un più rapido indebolimento della cupola di aria calda subtropicale, con arretramento verso sud delle masse d’aria più roventi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il termine dell’ondata di calore potrebbe concretizzarsi entro l’inizio della prossima settimana, quando i picchi massimi scenderanno con buona probabilità sotto i 34°C. Atteso un contesto più vivace e variabile con rovesci e temporali a sviluppo diurno sui rilievi e locali sconfinamenti verso le pianure limitrofe.

Temperature massime registrate in Italia

+39°C a Firenze

a Firenze +38°C a Foligno, Lucca

a Foligno, Lucca +37°C a Aosta, Benevento, Bolzano, Empoli, Ferrara, Siena

a Aosta, Benevento, Bolzano, Empoli, Ferrara, Siena +36°C a Albenga, Brescia, Cosenza, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Olbia, Piacenza, Roma

a Albenga, Brescia, Cosenza, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Latina, Olbia, Piacenza, Roma +35°C a Bologna, Cagliari, Foggia, Frosinone, Lecce, Milano, Parma, Perugia, Pisa, Terni, Torino, Treviso, Udine, Verona

a Bologna, Cagliari, Foggia, Frosinone, Lecce, Milano, Parma, Perugia, Pisa, Terni, Torino, Treviso, Udine, Verona +34°C a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Cuneo, Forlì, Napoli, Novara, Padova, Taranto, Venezia, Viterbo

a Ascoli Piceno, Caltanissetta, Cuneo, Forlì, Napoli, Novara, Padova, Taranto, Venezia, Viterbo +33°C a Avellino, Bergamo, Cervia, Crotone, Iglesias, Lamezia Terme, Matera, Pesaro

a Avellino, Bergamo, Cervia, Crotone, Iglesias, Lamezia Terme, Matera, Pesaro +32°C a Alghero, Agrigento, Bari, Catania, Chieti, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria

a Alghero, Agrigento, Bari, Catania, Chieti, Genova, Messina, Pescara, Reggio Calabria +31°C a Ancona, Rieti, Rimini, S. Maria di Leuca

a Ancona, Rieti, Rimini, S. Maria di Leuca +30°C a Brindisi, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Termoli, Trapani, Vasto

a Brindisi, L’Aquila, Nuoro, Palermo, Termoli, Trapani, Vasto +29°C a Lampedusa, Pantelleria

a Lampedusa, Pantelleria +28°C a Gela, Potenza

