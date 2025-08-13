Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Lanusei

L’anticiclone assumerà una posizione più occidentale rispetto all’Italia, estendendosi soprattutto su Spagna e Francia meridionale. In parallelo, una seconda area di alta pressione azzorriana interesserà il Regno Unito. Le due strutture, unite, costituiranno un blocco atlantico capace di favorire la discesa di correnti più fredde dalla Scandinavia verso l’Europa orientale. Una parte di queste correnti si infiltrerà anche verso il Mediterraneo, dando vita a una blanda struttura di bassa pressione (più marcata in quota che al suolo) tra Italia meridionale e Grecia.
Effetti sull’Italia: temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, con condizioni termiche più gradevoli su molte regioni. Sviluppo di temporali pomeridiani, localmente forti, soprattutto sulle aree interne del Centro-Sud e in prossimità dei rilievi.
Temperature massime registrate in Italia
- +40°C a Firenze
- +39°C a Benevento
- +38°C a Guidonia, Roma
- +37°C a Aosta, Ferrara, Grottaglie, Latina, Napoli, Perugia, Pisa, Roma
- +36°C a Albenga, Bologna, Frosinone, Genova, Piacenza, Torino, Viterbo
- +35°C a Alghero, Bolzano, Cuneo, Foggia, Grosseto, Isernia, Lecce, Parma
- +34°C a Brescia, Crotone, Forli, Lamezia Terme, L’Aquila, Milano, Novara, Olbia, Padova, Reggio Calabria, Treviso, Udine, Verona
- +33°C a Bergamo, Catania, Cervia, Palermo, Rimini, S.Maria Di Leuca, Venezia
- +32°C a Cagliari-Elmas, Lanusei, Trapani
- +31°C a Bari, Pescara, Potenza
- +30°C a Ancona, Messina
- +29°C a Gela, Lampedusa, Pantelleria, Vasto
- +28°C a Brindisi.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):