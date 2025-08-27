Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Sassari

MeteoWeb

Giovedì sarà una giornata segnata dal forte maltempo al Nord, con il rischio di temporali violenti e nubifragi in grado di generare accumuli eccezionalmente abbondanti. Le precipitazioni, spesso improvvise e persistenti, potrebbero causare disagi idrogeologici nelle aree più vulnerabili. Con l’avanzare della perturbazione, venerdì il maltempo si sposterà anche sul Centro-Sud, colpendo soprattutto le regioni tirreniche con rovesci localmente intensi e temporali sparsi.

Al contrario, nelle regioni centro-meridionali non direttamente coinvolte dalle piogge, il quadro sarà ben diverso: il rinforzo dei venti di Scirocco porterà un aumento significativo delle temperature. I valori massimi si attesteranno attorno ai 35°C, ma con punte fino a 37-38°C in Sicilia e Sardegna.

Temperature massime registrate in Italia

+38°C a Sassari, Alghero

a Sassari, Alghero +37°C a Trapani

a Trapani +35°C a Pantelleria

a Pantelleria +34°C a Benevento

a Benevento +33°C a Olbia, Palermo

a Olbia, Palermo +32°C a Foggia, Guidonia, Lamezia Terme, Lecce, Roma

a Foggia, Guidonia, Lamezia Terme, Lecce, Roma +31°C a Cagliari, Catania, Ancona, Ferrara, Firenze, Latina, Perugia, Pesaro

a Cagliari, Catania, Ancona, Ferrara, Firenze, Latina, Perugia, Pesaro +30°C a Avellino, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lampedusa, L’Aquila, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Rieti

a Avellino, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Lampedusa, L’Aquila, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Rieti +29°C a Bologna, Cervia, Crotone, Grosseto, Siena, Treviso, Viterbo

a Bologna, Cervia, Crotone, Grosseto, Siena, Treviso, Viterbo +28°C a Bari, Bolzano, Brescia, Brindisi, Gela, Messina, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Rimini, S.Maria Di Leuca, Vasto, Verona

a Bari, Bolzano, Brescia, Brindisi, Gela, Messina, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Rimini, S.Maria Di Leuca, Vasto, Verona +27°C a Udine, Venezia

a Udine, Venezia +26°C a Bergamo, Genova

a Bergamo, Genova +25°C a Albenga, Milano, Novara

a Albenga, Milano, Novara +24°C a Aosta, Cuneo, Torino

