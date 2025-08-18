Meteo, le temperature minime di oggi 18 Agosto: +12°C a Rieti

MeteoWeb

La giornata odierna segna un primo abbassamento delle temperature accompagnato da nuovi temporali, che interesseranno in particolare le aree interne della Penisola. Si tratta solo di un anticipo, perché il vero cambiamento arriverà a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì è infatti previsto l’ingresso di una perturbazione atlantica che investirà soprattutto il Centro-Nord, determinando condizioni di instabilità diffusa. I modelli meteo confermano la possibilità di rovesci e temporali localmente violenti, con rischio di fenomeni intensi come nubifragi e trombe d’aria.

Oltre al maltempo, l’arrivo delle correnti più fresche farà calare ulteriormente i valori termici. In diverse città del Centro-Nord le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali, mettendo fine alla lunga fase di caldo anomalo che ha caratterizzato l’avvio di agosto.

Le temperature minime di oggi, lunedì 18 agosto 2025:

+12°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +15°C a Bolzano, Frosinone

a Bolzano, Frosinone +16°C a Arezzo, Avellino, Benevento, Potenza

a Arezzo, Avellino, Benevento, Potenza +17°C a Guidonia, Viterbo

a Guidonia, Viterbo +18°C a Olbia

a Olbia +19°C a Agrigento, Campobasso, Latina, Treviso, Ancona, Catania, Grosseto, Lecce, Matera, Pescara, Siena

a Agrigento, Campobasso, Latina, Treviso, Ancona, Catania, Grosseto, Lecce, Matera, Pescara, Siena +20°C a Milano, Bergamo, Cosenza, Enna, Bari, Alghero, Siracusa, Udine, Firenze, Lamezia Terme, Pesaro, Verona, Novara, Cervia, Teramo, Torino

a Milano, Bergamo, Cosenza, Enna, Bari, Alghero, Siracusa, Udine, Firenze, Lamezia Terme, Pesaro, Verona, Novara, Cervia, Teramo, Torino +21°C a Rimini, Napoli, Pordenone, Reggio Calabria, Gela, Venezia

a Rimini, Napoli, Pordenone, Reggio Calabria, Gela, Venezia +22°C a Piacenza, Cagliari, Brescia, Brindisi, Pisa, Civitavecchia, Bologna, Foggia, Palermo, Pantelleria

a Piacenza, Cagliari, Brescia, Brindisi, Pisa, Civitavecchia, Bologna, Foggia, Palermo, Pantelleria +23°C a Santa Maria Di Leuca, Chieti, Trapani, Ferrara, Taranto, Vasto

a Santa Maria Di Leuca, Chieti, Trapani, Ferrara, Taranto, Vasto +24°C a Genova

a Genova +25°C a Messina, Lampedusa

a Messina, Lampedusa +26°C a Crotone

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: