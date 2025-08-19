Meteo, le temperature minime di oggi 19 Agosto: +14°C a L’Aquila

MeteoWeb

Dopo la lunga ondata di caldo, l’Italia inizia finalmente a ritrovare un po’ di respiro. L’inizio di questa settimana segna infatti un primo cambio di passo: il caldo opprimente che per dieci giorni ha avvolto una parte del Paese mostra i primi segnali di cedimento, soprattutto al Nord e in Toscana. La ragione è legata all’arrivo di correnti atlantiche più temperate, capaci di spezzare la morsa dell’afa e riportare condizioni meno estreme. Questo nuovo flusso d’aria, oltre a contenere le temperature, sta favorendo un graduale aumento dell’instabilità atmosferica, destinata a diventare più evidente soprattutto dalla fine della giornata odierna.

Un cambiamento meteo che non mette ancora fine all’estate, ma che rappresenta un’importante battuta d’arresto per la stagione estiva.

Le temperature minime di oggi, martedì 19 agosto 2025:

+14°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +15°C a Potenza, Avellino

a Potenza, Avellino +16°C a Frosinone, Benevento

a Frosinone, Benevento +17°C a Ancona, Arezzo

a Ancona, Arezzo +18°C a Pescara, Cervia, Guidonia, Pesaro, Udine, Campobasso, Viterbo

a Pescara, Cervia, Guidonia, Pesaro, Udine, Campobasso, Viterbo +19°C a Matera, Catania, Latina, Rimini, Bologna, Pordenone, Trapani, Firenze, Teramo, Verona

a Matera, Catania, Latina, Rimini, Bologna, Pordenone, Trapani, Firenze, Teramo, Verona +20°C a Alghero, Olbia, Venezia, Lamezia Terme, Pisa, Lecce, Napoli, Bari

a Alghero, Olbia, Venezia, Lamezia Terme, Pisa, Lecce, Napoli, Bari +21°C a Enna, Foggia, Grosseto, Piacenza, Bolzano, Siracusa, Treviso, Ferrara, Pantelleria, Cagliari, Chieti, Siena

a Enna, Foggia, Grosseto, Piacenza, Bolzano, Siracusa, Treviso, Ferrara, Pantelleria, Cagliari, Chieti, Siena +22°C a Gela, Novara, Milano, Torino, Reggio Calabria, Palermo, Roma, Vasto

a Gela, Novara, Milano, Torino, Reggio Calabria, Palermo, Roma, Vasto +23°C a Santa Maria Di Leuca, Brindisi, Brescia

a Santa Maria Di Leuca, Brindisi, Brescia +24°C a Civitavecchia

a Civitavecchia +25°C a Genova, Lampedusa, Messina

