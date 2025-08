Meteo, le temperature minime di oggi 2 Agosto: +10°C a Norcia

MeteoWeb

Sul Nord Italia è entrata in azione la prima perturbazione atlantica del mese, responsabile del ritorno di temporali e di una fase di marcata instabilità. Nella giornata di oggi, sabato 2 agosto, il fronte diventerà più organizzato, portando piogge e temporali anche di forte intensità sulle regioni settentrionali e, in parte, anche su quelle centrali. Sul resto del Paese continueranno a prevalere condizioni stabili e soleggiate.

Il giorno successivo, domenica 3 agosto, la perturbazione si sposterà verso sud-est attraversando la Penisola. Sarà accompagnata da venti settentrionali e da un calo temporaneo delle temperature. In questa fase, l’instabilità tenderà a diminuire al Nord, mentre al Centro e in Puglia è attesa una giornata più dinamica, con rovesci e temporali localmente intensi.

Infine, nella giornata di lunedì 4 agosto, anche il Sud sarà interessato da una residua instabilità, associata a un abbassamento delle temperature e a venti di Maestrale più sostenuti, specie lungo le coste e in Sicilia.

Le temperature minime di oggi, sabato 2 agosto 2025:

+10°C a Norcia

a Norcia +11°C a Isernia

a Isernia +13°C a L’Aquila, Rieti

a L’Aquila, Rieti +14°C a Avellino

a Avellino +15°C a Alghero, Benevento

a Alghero, Benevento +16°C a Bergamo, Bolzano, Potenza

a Bergamo, Bolzano, Potenza +17°C a Milano, Pescara, Viterbo, Novara, Pordenone, Trapani, Arezzo, Lecce, Rimini, Udine

a Milano, Pescara, Viterbo, Novara, Pordenone, Trapani, Arezzo, Lecce, Rimini, Udine +18°C a Campobasso, Torino, Lamezia, Verona, Bari, Cervia, Treviso, Trieste, Brescia, Venezia, Grosseto

a Campobasso, Torino, Lamezia, Verona, Bari, Cervia, Treviso, Trieste, Brescia, Venezia, Grosseto +19°C a Enna, Piacenza, Pantelleria, Ravenna, Brindisi, Ancona, Bologna, Ferrara, Genova

a Enna, Piacenza, Pantelleria, Ravenna, Brindisi, Ancona, Bologna, Ferrara, Genova +20°C a Catania, Gela, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Foggia, Cagliari, Matera, Firenze, Siracusa

a Catania, Gela, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Foggia, Cagliari, Matera, Firenze, Siracusa +21°C a Olbia, Palermo, Pisa, Chieti

a Olbia, Palermo, Pisa, Chieti +22°C a Civitavecchia, Santa Maria Di Leuca, Termoli

a Civitavecchia, Santa Maria Di Leuca, Termoli +23°C a Messina, Vasto

a Messina, Vasto +24°C a Lampedusa

a Lampedusa +25°C a Crotone

