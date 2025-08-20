Meteo, le temperature minime di oggi 20 Agosto: +15°C a Norcia

MeteoWeb

Tra oggi e giovedì 21 agosto l’Italia vivrà un cambio di passo deciso: una perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola, imponendo una battuta d’arresto all’estate soprattutto al Centro-Nord con numerosi temporali, a tratti anche intensi. I primi fenomeni interesseranno il Nord e la Toscana; nella giornata successiva i rovesci si estenderanno a Umbria, Marche e Lazio, con possibili colpi di vento e locali grandinate nelle aree più esposte.

Contestualmente affluiranno correnti più fresche che determineranno un calo sensibile delle temperature: in molte località del Centro-Nord i valori scenderanno al di sotto delle medie stagionali, ponendo fine alla fase più calda e afosa dei giorni scorsi.

Cosa aspettarsi

Temporali diffusi al Nord e su parte del Centro, con episodi localmente intensi.

al Nord e su parte del Centro, con episodi localmente intensi. Venti in rinforzo durante i passaggi temporaleschi e grandine non esclusa.

in rinforzo durante i passaggi temporaleschi e non esclusa. Temperature in calo marcato, clima più fresco e meno afoso.

In sintesi: tra 20 e 21 agosto atteso un brusco stop dell’estate al Centro-Nord, con perturbazione atlantica, temporali e ridimensionamento termico generalizzato.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 20 agosto 2025:

+15°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +16°C a Rieti

a Rieti +17°C a Bergamo, Potenza

a Bergamo, Potenza +18°C a Arezzo, Avellino, Enna, Frosinone, Torino, Viterbo, Pescara, Novara, Udine, Genova

a Arezzo, Avellino, Enna, Frosinone, Torino, Viterbo, Pescara, Novara, Udine, Genova +19°C a Milano, Ancona, Bari, Benevento, Bolzano, Guidonia, Lamezia Terme, Foggia, Pesaro, Pordenone, Treviso, Venezia, Alghero, Campobasso

a Milano, Ancona, Bari, Benevento, Bolzano, Guidonia, Lamezia Terme, Foggia, Pesaro, Pordenone, Treviso, Venezia, Alghero, Campobasso +20°C a Lecce, Latina, Brindisi, Siena, Verona

a Lecce, Latina, Brindisi, Siena, Verona +21°C a Agrigento, Brescia, Cosenza, Piacenza, Cervia, Matera, Rimini, Roma, Vasto

a Agrigento, Brescia, Cosenza, Piacenza, Cervia, Matera, Rimini, Roma, Vasto +22°C a Olbia, Napoli, Catania, Siracusa, Bologna, Reggio Calabria

a Olbia, Napoli, Catania, Siracusa, Bologna, Reggio Calabria +23°C a Santa Maria Di Leuca, Firenze, Ferrara, Palermo, Pisa, Trapani, Grosseto

a Santa Maria Di Leuca, Firenze, Ferrara, Palermo, Pisa, Trapani, Grosseto +24°C a Gela, Pantelleria, Civitavecchia, Chieti, Messina

a Gela, Pantelleria, Civitavecchia, Chieti, Messina +25°C a Cagliari

a Cagliari +26°C a Lampedusa

