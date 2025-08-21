Meteo, le temperature minime di oggi 21 Agosto: +16°C a Cuneo

MeteoWeb

La tempesta Lukas sta attraversando l’Italia, determinando condizioni di maltempo diffuso al Centro-Nord, con piogge e temporali che interesseranno diverse aree già nelle prossime ore. Al contrario, sulle regioni meridionali il quadro meteorologico resterà in prevalenza più stabile e asciutto. Le correnti fresche collegate al sistema perturbato favoriranno un ulteriore calo delle temperature nelle aree settentrionali e centrali, con un abbassamento sensibile anche in Sardegna. Diversa la situazione all’estremo Sud, dove persisterà ancora, seppur in maniera temporanea, un contesto di caldo intenso.

Le temperature minime di oggi, giovedì 21 agosto 2025:

+16°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +17°C a Milano, Novara, Rieti, Siena, Torino, Viterbo

a Milano, Novara, Rieti, Siena, Torino, Viterbo +18°C a Bergamo, Grosseto, Perugia

a Bergamo, Grosseto, Perugia +19°C a Bolzano, Brescia, Cervia, Firenze, Frosinone, Pesaro, Rimini, Roma, Verona

a Bolzano, Brescia, Cervia, Firenze, Frosinone, Pesaro, Rimini, Roma, Verona +20°C a Bologna, Ancona, Parma, Treviso, Udine

a Bologna, Ancona, Parma, Treviso, Udine +21°C a Alghero, Genova, Lamezia Terme, Pisa, Potenza, Venezia

a Alghero, Genova, Lamezia Terme, Pisa, Potenza, Venezia +22°C a Foggia, Pantelleria, Pescara

a Foggia, Pantelleria, Pescara +24°C a Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Gela, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Reggio Calabria

a Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Gela, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Reggio Calabria +25°C a Crotone, S.Maria Di Leuca, Trapani, Vasto

a Crotone, S.Maria Di Leuca, Trapani, Vasto +26°C a Messina

a Messina +27°C a Lampedusa

a Lampedusa +28°C a Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: