Meteo, le temperature minime di oggi 22 Agosto: +13°C a Cuneo

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord si sta progressivamente allontanando dalla nostra Penisola, ma la sua scia continua a mantenere il quadro atmosferico instabile. Per tutto il fine settimana, infatti, il Paese sarà interessato da una fase di variabilità diffusa, con la possibilità di nuovi temporali sparsi, soprattutto nelle ore pomeridiane. L’ingresso di aria più fresca dietro la perturbazione porterà un generale calo delle temperature, con un’attenuazione del caldo intenso che negli ultimi giorni ha interessato il Sud e le regioni adriatiche centrali. Al Nord, dopo il brusco abbassamento termico, si assisterà a una temporanea risalita dei valori tra venerdì e sabato, seguita da un nuovo calo domenica, quando infiltrazioni fresche da nord torneranno a condizionare il clima.

Le temperature minime di oggi, venerdì 22 agosto 2025:

+13°C a Cuneo

a Cuneo +14°C a Novara, L’Aquila

a Novara, L’Aquila +15°C a Viterbo, Milano, Bergamo, Bolzano, Rieti, Siena

a Viterbo, Milano, Bergamo, Bolzano, Rieti, Siena +16°C a Torino, Piacenza, Arezzo

a Torino, Piacenza, Arezzo +17°C a Bologna, Pesaro

a Bologna, Pesaro +18°C a Rimini, Grosseto, Guidonia, Pordenone, Pescara, Potenza, Treviso, Cervia, Verona, Firenze, Frosinone

a Rimini, Grosseto, Guidonia, Pordenone, Pescara, Potenza, Treviso, Cervia, Verona, Firenze, Frosinone +19°C a Ferrara, Brescia, Pisa, Udine, Venezia, Ancona

a Ferrara, Brescia, Pisa, Udine, Venezia, Ancona +20°C a Roma, Genova, Avellino, Enna, Latina, Chieti

a Roma, Genova, Avellino, Enna, Latina, Chieti +21°C a Benevento, Civitavecchia, Cagliari, Matera, Napoli

a Benevento, Civitavecchia, Cagliari, Matera, Napoli +22°C a Olbia, Trapani, Alghero, Bari, Lecce, Siracusa, Vasto

a Olbia, Trapani, Alghero, Bari, Lecce, Siracusa, Vasto +23°C a Pantelleria, Foggia, Brindisi

a Pantelleria, Foggia, Brindisi +24°C a Catania, Palermo, Gela

a Catania, Palermo, Gela +25°C a Santa Maria Di Leuca

a Santa Maria Di Leuca +26°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Messina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: