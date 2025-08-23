Meteo, le temperature minime di oggi 23 Agosto: +14°C a L’Aquila

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che ha colpito il Centro-Nord si è ormai spostata verso i Balcani. Alle sue spalle, la rimonta di alta pressione sull’Europa occidentale resta piuttosto debole, lasciando la Penisola esposta a correnti nord-occidentali umide e temperate. Il ritorno dell’alta pressione non è sufficiente a stabilizzare l’atmosfera. L’afflusso di aria umida e temperata da nord-ovest continua infatti a favorire episodi di instabilità con possibili temporali e precipitazioni irregolari.

Nel corso del fine settimana il meteo resterà improntato alla variabilità, con schiarite alternate a rovesci e temporali più probabili lungo i rilievi e sulle aree esposte ai flussi nord-occidentali. Localmente non si escludono nubifragi, raffiche di vento e grandinate.

Il ricambio d’aria ha raggiunto anche il Sud, interrompendo l’ultima ondata di calore. Le temperature risultano ora più vicine alle medie stagionali. Al Nord, dopo il netto calo, si osserva una temporanea risalita tra venerdì e sabato, seguita da un nuovo calo domenica per l’arrivo di correnti fresche.

Le temperature minime di oggi, sabato 23 agosto 2025:

+14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Cuneo, Potenza

a Cuneo, Potenza +17°C a Bolzano, Firenze, Perugia, Pesaro

a Bolzano, Firenze, Perugia, Pesaro +18°C a Avellino, Benevento, Bologna, Cervia, Ancona, Grosseto, Parma, Piacenza, Rimini, Siena, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo

a Avellino, Benevento, Bologna, Cervia, Ancona, Grosseto, Parma, Piacenza, Rimini, Siena, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo +19°C a Alghero, Bergamo, Lamezia Terme, Milano, Pisa, Siracusa, Udine

a Alghero, Bergamo, Lamezia Terme, Milano, Pisa, Siracusa, Udine +20°C a Aosta, Brescia, Cagliari, Catania, Matera, Novara, Padova, Pescara, Termoli

a Aosta, Brescia, Cagliari, Catania, Matera, Novara, Padova, Pescara, Termoli +21°C a Albenga, Bari, Crotone, Napoli, Olbia, Roma, Vasto

a Albenga, Bari, Crotone, Napoli, Olbia, Roma, Vasto +22°C a Genova, Foggia, Lecce, Rieti, Torino, Trapani

a Genova, Foggia, Lecce, Rieti, Torino, Trapani +23°C a Gela, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Gela, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +24°C a Brindisi, Palermo

a Brindisi, Palermo +25°C a Messina, Reggio Calabria

a Messina, Reggio Calabria +26°C a Lampedusa

