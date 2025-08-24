Meteo, le temperature minime di oggi 24 Agosto: +12°C a Bolzano

MeteoWeb

La giornata odierna sarà segnata da una diffusa instabilità atmosferica. L’alta pressione continua infatti a mantenersi lontana dall’Italia, lasciando la nostra Penisola sotto l’influenza di correnti nord-occidentali più umide e temperate. Questa configurazione favorirà, soprattutto nelle ore centrali del giorno, lo sviluppo di temporali sparsi, alternati comunque a spazi di sereno. L’ingresso di aria più fresca determinerà un ulteriore calo delle temperature, con valori massimi che in molte regioni si manterranno inferiori alla media stagionale. Il clima assumerà così tratti più tipici della fine dell’estate, con giornate meno afose e una sensazione termica decisamente più gradevole rispetto alle settimane appena trascorse.

Guardando alla nuova settimana, non si intravede ancora un ritorno stabile dell’anticiclone: l’Italia rimarrà con buona probabilità esposta alle correnti atlantiche, che continueranno a mantenere il tempo variabile, con fasi soleggiate alternate a nuovi episodi di instabilità.

Le temperature minime di oggi, domenica 24 agosto 2025:

+12°C a Bolzano

a Bolzano +13°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +15°C a Potenza, Rieti

a Potenza, Rieti +16°C a Avellino, Bergamo, Pescara

a Avellino, Bergamo, Pescara +17°C a Alghero, Benevento, Milano, Pesaro, Trento, Treviso, Udine, Venezia

a Alghero, Benevento, Milano, Pesaro, Trento, Treviso, Udine, Venezia +18°C a Aosta, Bari, Cervia, Cuneo, Firenze, Grosseto, Novara, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo

a Aosta, Bari, Cervia, Cuneo, Firenze, Grosseto, Novara, Perugia, Ravenna, Siena, Viterbo +19°C a Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Matera, Parma, Piacenza, Rimini, Trieste, Verona

a Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Matera, Parma, Piacenza, Rimini, Trieste, Verona +20°C a Albenga, Catania, Cosenza, Foggia, Padova, Pisa, Trapani

a Albenga, Catania, Cosenza, Foggia, Padova, Pisa, Trapani +21°C a Brindisi, Crotone, Gela, Imperia, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, S.Maria Di Leuca, Torino

a Brindisi, Crotone, Gela, Imperia, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, S.Maria Di Leuca, Torino +22°C a Genova, Pantelleria, Sanremo

a Genova, Pantelleria, Sanremo +23°C a Savona

a Savona +24°C a Lampedusa

a Lampedusa +25°C a Messina, Reggio Calabria

