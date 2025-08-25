Meteo, le temperature minime di oggi 25 Agosto: +15°C a Udine

MeteoWeb

La settimana si è aperta con una fase di relativa calma dopo i recenti episodi di maltempo, accompagnata da temperature gradevoli e in linea con il periodo. Tuttavia, già dalla fine della giornata odierna si farà strada una debole perturbazione atlantica, destinata a transitare rapidamente sull’Italia tra lunedì sera e martedì. Gli effetti attesi non saranno particolarmente rilevanti: il passaggio si tradurrà soprattutto in un aumento dell’instabilità sulle aree interne del Centro-Sud, con la possibilità di qualche rovescio sparso o isolato temporale. Le precipitazioni, comunque, non risulteranno diffuse né di forte intensità.

Dal punto di vista termico, i valori resteranno piuttosto stabili: le temperature oscilleranno attorno alle medie stagionali o localmente al di sotto, confermando un contesto climatico più sopportabile dopo il caldo intenso delle scorse settimane.

La situazione cambierà nella parte centrale della settimana, quando si delineerà una dinamica più interessante e contrastata: il Nord Italia tornerà a fare i conti con fasi di instabilità più marcata, mentre al contrario il Sud potrebbe sperimentare un nuovo rialzo termico, con condizioni decisamente più estive.

Le temperature minime di oggi, lunedì 25 agosto 2025:

+15°C a Rieti, Treviso, Udine

a Rieti, Treviso, Udine +16°C a Avellino, L’Aquila, Milano, Pesaro, Potenza, Verona

a Avellino, L’Aquila, Milano, Pesaro, Potenza, Verona +17°C a Benevento, Bergamo, Perugia, Venezia

a Benevento, Bergamo, Perugia, Venezia +18°C a Alghero, Bologna, Brescia, Cervia, Cuneo, Ancona, Firenze, Rimini, Siena, Torino

a Alghero, Bologna, Brescia, Cervia, Cuneo, Ancona, Firenze, Rimini, Siena, Torino +19°C a Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Trieste

a Foggia, Grosseto, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Trieste +20°C a Cagliari, Trapani, Vasto

a Cagliari, Trapani, Vasto +21°C a Bari, Catania, Lecce, Napoli, Olbia, Roma

a Bari, Catania, Lecce, Napoli, Olbia, Roma +22°C a Gela, Genova, Palermo, Pantelleria

a Gela, Genova, Palermo, Pantelleria +23°C a Santa Maria Di Leuca

a Santa Maria Di Leuca +24°C a Brindisi, Messina, Reggio Calabria

a Brindisi, Messina, Reggio Calabria +25°C a Lampedusa

