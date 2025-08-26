Meteo, le temperature minime di oggi 26 Agosto: +12°C a Aosta

MeteoWeb

Dopo una giornata caratterizzata da tempo generalmente stabile, con soltanto qualche temporale pomeridiano lungo l’Appennino, il quadro meteorologico sull’Italia cambierà bruscamente tra mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Il nostro Paese sarà diviso in due da scenari opposti: al Nord è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione legata ai resti dell’uragano Erin, in transito sull’Atlantico. Questa fase porterà condizioni di maltempo severo con forti temporali, nubifragi localizzati, episodi di grandine e raffiche di vento intense, in grado di causare criticità soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Contemporaneamente, il Centro-Sud vivrà una parentesi diametralmente opposta: qui si confermeranno condizioni di stabilità atmosferica con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, i venti di Scirocco in rinforzo convoglieranno aria molto calda verso le regioni meridionali, facendo aumentare sensibilmente le temperature e accentuando il disagio fisico, in particolare nelle zone interne.

Le temperature minime di oggi, martedì 26 agosto 2025:

+12°C a Aosta

a Aosta +14°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Milano, Rieti

a Milano, Rieti +16°C a Bolzano, Cuneo, Novara, Pesaro, Torino, Udine

a Bolzano, Cuneo, Novara, Pesaro, Torino, Udine +17°C a Bergamo, Perugia, Treviso, Verona

a Bergamo, Perugia, Treviso, Verona +18°C a Brescia, Cervia, Ancona, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Pescara, Potenza, Siena, Viterbo

a Brescia, Cervia, Ancona, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Lecce, Pescara, Potenza, Siena, Viterbo +19°C a Avellino, Benevento, Bologna, Latina, Rimini, Venezia

a Avellino, Benevento, Bologna, Latina, Rimini, Venezia +20°C a Catania, Frosinone, Pisa, Trapani, Vasto

a Catania, Frosinone, Pisa, Trapani, Vasto +21°C a Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca

a Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca +22°C a Foggia, Gela, Genova, Napoli

a Foggia, Gela, Genova, Napoli +23°C a Palermo, Termoli

a Palermo, Termoli +24°C a Lampedusa, Messina

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: