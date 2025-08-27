Meteo, le temperature minime di oggi 27 Agosto: +13°C a L’Aquila

MeteoWeb

Dal Nord Atlantico arriva un’intensa perturbazione, che raccoglie parte di ciò che rimane dell’uragano Erin. I primi effetti si avvertiranno già nella giornata di mercoledì 27 agosto, quando è atteso un graduale peggioramento del tempo al Nord, con rovesci e temporali a cominciare dalle regioni nord-occidentali. Questa perturbazione atlantica caratterizzerà il tempo in Italia per gran parte della settimana, portando maltempo diffuso anche nella giornata di giovedì 28 agosto su gran parte del Nord Italia, con rovesci e temporali di forte intensità.

Successivamente, venerdì 29 agosto, i fenomeni si propagheranno anche al Centro Italia, per poi raggiungere entro sabato 30 agosto anche il Sud, determinando un peggioramento su tutto il Paese.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 27 agosto 2025:

+13°C a L’Aquila

a L’Aquila +15°C a Potenza

a Potenza +16°C a Rieti

a Rieti +17°C a Pescara

a Pescara +18°C a Avellino, Bari, Benevento, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Perugia, Pesaro, Pisa, Siena, Viterbo

a Avellino, Bari, Benevento, Firenze, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Perugia, Pesaro, Pisa, Siena, Viterbo +19°C a Ancona, Bolzano, Cervia, Foggia, Grosseto, Latina, Olbia, Parma, Rimini, Treviso, Verona

a Ancona, Bolzano, Cervia, Foggia, Grosseto, Latina, Olbia, Parma, Rimini, Treviso, Verona +20°C a Bergamo, Bologna, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Udine, Vasto, Venezia

a Bergamo, Bologna, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Udine, Vasto, Venezia +21°C a Brescia, Catania, Chieti, Napoli, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca

a Brescia, Catania, Chieti, Napoli, Reggio Calabria, Roma, S.Maria Di Leuca +22°C a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Torino, Trapani

a Alghero, Cagliari, Crotone, Gela, Torino, Trapani +23°C a Genova

a Genova +24°C a Palermo

a Palermo +25°C a Messina

a Messina +27°C a Lampedusa, Pantelleria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: