Meteo, le temperature minime di oggi 28 Agosto: +30°C a Pantelleria

Un’ampia perturbazione atlantica, alimentata dai resti dell’ex uragano Erin, ha raggiunto il Nord Italia determinando un netto peggioramento delle condizioni meteo. Le regioni settentrionali saranno interessate da piogge diffuse e localmente intense, spesso accompagnate da temporali di forte intensità. Nel corso di venerdì il fronte perturbato si estenderà progressivamente anche al Centro-Sud, con particolare coinvolgimento delle regioni tirreniche, dove non mancheranno rovesci e fenomeni temporaleschi localmente rilevanti.

Le temperature minime di oggi, giovedì 28 agosto 2025:

+16°C a L’Aquila

a L’Aquila +17°C a Potenza

a Potenza +18°C a Bari

a Bari +19°C a Avellino, Bolzano, Cuneo, Firenze, Lecce, Rieti

a Avellino, Bolzano, Cuneo, Firenze, Lecce, Rieti +20°C a Benevento, Bergamo, Brindisi, Frosinone, Grosseto, Matera, Milano, Novara, Perugia, Pescara, Siena, Torino, Udine, Verona

a Benevento, Bergamo, Brindisi, Frosinone, Grosseto, Matera, Milano, Novara, Perugia, Pescara, Siena, Torino, Udine, Verona +21°C a Brescia, Cervia, Crotone, Foggia, Latina, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Treviso, Venezia

a Brescia, Cervia, Crotone, Foggia, Latina, Pesaro, S.Maria Di Leuca, Treviso, Venezia +22°C a Bologna, Catania, Genova, Parma, Roma

a Bologna, Catania, Genova, Parma, Roma +23°C a Alghero, Ancona, Napoli, Pisa, Rimini, Viterbo

a Alghero, Ancona, Napoli, Pisa, Rimini, Viterbo +24°C a Gela, Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Gela, Lamezia Terme, Reggio Calabria +25°C a Messina, Olbia, Palermo

a Messina, Olbia, Palermo +26°C a Cagliari, Trapani

a Cagliari, Trapani +27°C a Lampedusa

a Lampedusa +30°C a Pantelleria

