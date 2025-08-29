Meteo, le temperature minime di oggi 29 Agosto: +14°C a Cuneo

MeteoWeb

L’intensa perturbazione che ha investito le regioni settentrionali con piogge intense e forti temporali, nella mattinata odierna insisterà sul Nord-Est per poi scivolare verso il Centro-Sud. I fenomeni più rilevanti sono attesi soprattutto nelle zone interne e lungo le regioni tirreniche, fino alla Sicilia occidentale, determinando anche l’interruzione del caldo anomalo che ha caratterizzato i giorni precedenti. Al Nord, la giornata sarà ancora contraddistinta da instabilità diffusa, complice anche l’avvicinarsi di un nuovo sistema frontale, più debole e veloce, che nella giornata di sabato porterà una breve fase temporalesca sul Nord-Est e sul Centro-Sud. Si tratterà comunque di un passaggio rapido, ma in grado di dare origine a nuovi rovesci localizzati.

Per la giornata di domenica, invece, la tendenza appare molto più favorevole: il ritorno dell’alta pressione garantirà infatti un tempo stabile e in gran parte soleggiato su quasi tutta la Penisola, con condizioni atmosferiche tipiche della fine d’estate e temperature più gradevoli.

Le temperature minime di oggi, venerdì 29 agosto 2025:

+14°C a Cuneo

a Cuneo +17°C a Bologna, Bolzano, Parma, Verona

a Bologna, Bolzano, Parma, Verona +18°C a Bergamo, Milano, Novara, Treviso, Venezia

a Bergamo, Milano, Novara, Treviso, Venezia +19°C a Albenga, Brescia, Firenze, L’Aquila, Piacenza, Pisa, Torino, Udine

a Albenga, Brescia, Firenze, L’Aquila, Piacenza, Pisa, Torino, Udine +20°C a Alghero, Cervia, Padova, Rieti, Siena

a Alghero, Cervia, Padova, Rieti, Siena +21°C a Benevento, Genova, Lecce, Pesaro, Potenza

a Benevento, Genova, Lecce, Pesaro, Potenza +22°C a Brindisi, Ancona, Perugia, Viterbo

a Brindisi, Ancona, Perugia, Viterbo +23°C a Catania, Foggia, Frosinone, Rimini

a Catania, Foggia, Frosinone, Rimini +24°C a Avellino, Bari, Chieti, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, S.Maria Di Leuca

a Avellino, Bari, Chieti, Gela, Grosseto, Lamezia Terme, Olbia, S.Maria Di Leuca +25°C a Cagliari, Crotone, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, Trapani

a Cagliari, Crotone, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma, Trapani +26°C a Latina, Napoli

a Latina, Napoli +27°C a Lampedusa, Palermo, Pescara

a Lampedusa, Palermo, Pescara +28°C a Vasto

a Vasto +29°C a Termoli

