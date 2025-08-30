Meteo, le temperature minime di oggi 30 Agosto: +13°C a Novara

MeteoWeb

Un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra Penisola, determinando una nuova fase di instabilità che interesserà in particolare il Nord-Est e le regioni centro-meridionali. L’ingresso di correnti più fresche di origine occidentale raggiungerà anche l’estremo Sud e la Sicilia, ponendo fine al caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. La giornata di domenica 31 agosto segnerà un temporaneo miglioramento: gran parte d’Italia potrà godere di cieli sereni o poco nuvolosi e di un clima estivo in linea con la norma del periodo. Tuttavia, si tratterà soltanto di una breve tregua.

Già da lunedì 1° settembre, infatti, i modelli previsionali indicano l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica sul Nord-Ovest, mentre il resto del Paese manterrà condizioni più stabili e soleggiate.

Le temperature minime di oggi, sabato 30 agosto 2025:

+13°C a Cuneo, Novara

a Cuneo, Novara +14°C a Bolzano, Milano

a Bolzano, Milano +15°C a L’Aquila, Perugia

a L’Aquila, Perugia +16°C a Albenga, Alghero, Bergamo, Parma, Piacenza, Potenza, Siena, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo

a Albenga, Alghero, Bergamo, Parma, Piacenza, Potenza, Siena, Treviso, Venezia, Verona, Viterbo +17°C a Aosta, Avellino, Benevento, Brescia, Grosseto, Padova, Pesaro, Rieti, Udine

a Aosta, Avellino, Benevento, Brescia, Grosseto, Padova, Pesaro, Rieti, Udine +18°C a Bologna, Ancona, Genova, Olbia, Rimini, Torino

a Bologna, Ancona, Genova, Olbia, Rimini, Torino +19°C a Cervia, Foggia, Vasto

a Cervia, Foggia, Vasto +20°C a Cagliari, Firenze, Matera, Napoli, Pescara, Termoli

a Cagliari, Firenze, Matera, Napoli, Pescara, Termoli +21°C a Bari, Pantelleria, Roma

a Bari, Pantelleria, Roma +22°C a Pisa

a Pisa +23°C a Brindisi, Lamezia Terme

a Brindisi, Lamezia Terme +24°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +25°C a Catania, Trapani

a Catania, Trapani +26°C a Crotone, Lampedusa, Lecce, Palermo

