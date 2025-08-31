Meteo, le temperature minime di oggi 31 Agosto: +10°C a L’Aquila

MeteoWeb

La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica diffusa, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e l’assenza di precipitazioni significative. Si tratta, tuttavia, di una pausa temporanea: già a inizio settimana il quadro meteorologico tornerà a cambiare. Con l’avvio di settembre e dell’autunno meteorologico, è infatti attesa la prima perturbazione atlantica del mese, che coinvolgerà in modo diretto soprattutto il Centro-Nord Italia. Il fronte, più attivo tra il pomeriggio di domani e la mattinata di martedì, sarà accompagnato da fenomeni localmente intensi e potenzialmente in grado di causare nuove criticità, specie nelle aree già vulnerabili.

Al Sud peninsulare, invece, l’impatto del sistema perturbato sarà molto più attenuato. Qui prevarranno ancora fasi di tempo stabile e soleggiato, anche se non si esclude una breve parentesi instabile nella seconda parte di martedì, con qualche rovescio sparso.

Le temperature minime di oggi, domenica 31 agosto 2025:

+10°C a L’Aquila

a L’Aquila +11°C a Bolzano

a Bolzano +12°C a Cuneo

a Cuneo +13°C a Campobasso, Milano

a Campobasso, Milano +14°C a Firenze, Novara, Perugia, Potenza, Udine, Verona

a Firenze, Novara, Perugia, Potenza, Udine, Verona +15°C a Avellino, Bergamo, Brescia, Piacenza, Siena, Torino

a Avellino, Bergamo, Brescia, Piacenza, Siena, Torino +16°C a Alghero, Benevento, Cervia, Grosseto, Parma, Pescara, Treviso, Viterbo

a Alghero, Benevento, Cervia, Grosseto, Parma, Pescara, Treviso, Viterbo +17°C a Bologna, Ancona, Foggia, Pisa, Rimini, Roma, Vasto, Venezia

a Bologna, Ancona, Foggia, Pisa, Rimini, Roma, Vasto, Venezia +18°C a Lecce, Matera, Napoli, Pesaro

a Lecce, Matera, Napoli, Pesaro +19°C a Bari, Brindisi, Catania, Genova

a Bari, Brindisi, Catania, Genova +20°C a Olbia, Termoli

a Olbia, Termoli +21°C a Cagliari, Cosenza

a Cagliari, Cosenza +22°C a Pantelleria, Trapani

a Pantelleria, Trapani +23°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +24°C a Crotone

a Crotone +25°C a Lamezia Terme, Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: