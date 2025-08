Meteo, le temperature minime di oggi 5 Agosto: +9°C a Norcia

MeteoWeb

Dopo i recenti episodi di maltempo anche intenso, la situazione meteorologica sull’Italia è destinata a cambiare sensibilmente. A partire da oggi, martedì 5 agosto, si conferma infatti un progressivo rafforzamento dell’alta pressione, che favorirà un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche su tutto il territorio nazionale. Sebbene in alcune aree del Sud possa persistere ancora qualche rovescio locale, nel resto del Paese si avranno cieli sereni o poco nuvolosi, segnando l’inizio di una fase più stabile.

Per il prosieguo della settimana non si intravedono nuove perturbazioni in arrivo: l’Italia si avvia quindi verso un periodo dominato dal bel tempo, con prevalenza di sole e temperature in graduale aumento.

Nei primi giorni, i valori termici si manterranno in linea con le medie stagionali, ma tra giovedì e venerdì è atteso un nuovo impulso caldo, che potrebbe riportare condizioni più estive e afose su molte regioni.

Le temperature minime di oggi, martedì 5 agosto 2025:

+9°C a Norcia

a Norcia +11°C a Rieti

a Rieti +12°C a L’Aquila

a L’Aquila +13°C a Arezzo

a Arezzo +14°C a Bolzano

a Bolzano +15°C a Guidonia, Campobasso, Pescara, Alghero, Potenza

a Guidonia, Campobasso, Pescara, Alghero, Potenza +16°C a Avellino, Cervia, Milano, Enna, Novara, Firenze, Frosinone, Benevento

a Avellino, Cervia, Milano, Enna, Novara, Firenze, Frosinone, Benevento +17°C a Rimini, Lamezia Terme, Piacenza, Verona, Matera, Pisa, Pordenone, Udine, Ancona, Bergamo

a Rimini, Lamezia Terme, Piacenza, Verona, Matera, Pisa, Pordenone, Udine, Ancona, Bergamo +18°C a Latina, Viterbo, Cagliari, Bologna

a Latina, Viterbo, Cagliari, Bologna +19°C a Lecce, Foggia, Torino, Ferrara, Sciacca, Chieti, Venezia

a Lecce, Foggia, Torino, Ferrara, Sciacca, Chieti, Venezia +20°C a Brindisi, Treviso, Olbia, Roma, Brescia, Civitavecchia, Napoli, Bari, Genova, Pantelleria, Santa Maria Di Leuca, Vasto

a Brindisi, Treviso, Olbia, Roma, Brescia, Civitavecchia, Napoli, Bari, Genova, Pantelleria, Santa Maria Di Leuca, Vasto +21°C a Catania

a Catania +22°C a Trapani

a Trapani +23°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +24°C a Lampedusa

a Lampedusa +25°C a Palermo

