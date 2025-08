Meteo, le temperature minime di oggi 6 Agosto: +12°C a L’Aquila

MeteoWeb

Dopo una fase instabile che ha caratterizzato il tempo sull’Italia tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, con episodi anche intensi di maltempo e piogge diffuse, l’estate torna a riprendere il sopravvento. Il quadro meteorologico si sta rapidamente stabilizzando grazie alla progressiva espansione dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, che favorirà condizioni di maggiore stabilità e giornate in prevalenza soleggiate. Unica eccezione sarà rappresentata dalle regioni settentrionali, dove nella giornata odierna è previsto il passaggio di una debole perturbazione atlantica, responsabile di una temporanea fase di instabilità. Tuttavia, anche in questo caso, i fenomeni saranno in rapido esaurimento già dalla notte successiva, lasciando spazio a un miglioramento generale.

Nel frattempo, anche le temperature iniziano ad aumentare. Dopo un periodo con valori prossimi alle medie stagionali, si prevede un progressivo rialzo termico che porterà il clima su livelli tipicamente estivi, soprattutto a partire dai prossimi giorni.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 6 agosto 2025:

+12°C a L’Aquila

a L’Aquila +14°C a Arezzo, Avellino, Potenza

a Arezzo, Avellino, Potenza +15°C a Benevento, Guidonia

a Benevento, Guidonia +16°C a Campobasso, Frosinone, Pescara, Ancona Falconara, Latina, Cervia, Rimini

a Campobasso, Frosinone, Pescara, Ancona Falconara, Latina, Cervia, Rimini +17°C a Alghero, Enna, Matera, Firenze, Bolzano, Piacenza, Pisa

a Alghero, Enna, Matera, Firenze, Bolzano, Piacenza, Pisa +18°C a Bologna, Grosseto, Milano, Lamezia Terme, Novara, Viterbo, Napoli, Foggia

a Bologna, Grosseto, Milano, Lamezia Terme, Novara, Viterbo, Napoli, Foggia +19°C a Verona, Chieti, Bari, Cagliari, Olbia, Torino

a Verona, Chieti, Bari, Cagliari, Olbia, Torino +20°C a Bergamo, Civitavecchia, Trapani, Catania Sigonella, Ferrara, Pordenone, Treviso, Vasto, Venezia

a Bergamo, Civitavecchia, Trapani, Catania Sigonella, Ferrara, Pordenone, Treviso, Vasto, Venezia +21°C a Brescia, Udine, Reggio Calabria, Genova, Lecce

a Brescia, Udine, Reggio Calabria, Genova, Lecce +22°C a Santa Maria Di Leuca, Pantelleria, Palermo

a Santa Maria Di Leuca, Pantelleria, Palermo +23°C a Siracusa, Brindisi

a Siracusa, Brindisi +24°C a Lampedusa

