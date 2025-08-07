Meteo, le temperature minime di oggi 7 Agosto: +14°C a Avezzano

MeteoWeb

Dopo il rapido passaggio instabile che ha interessato le regioni settentrionali tra la serata di mercoledì e la notte appena trascorsa, si sta completando il cambio di scenario atmosferico sull’Italia. Le correnti fresche nord-occidentali stanno lasciando spazio all’avanzata di masse d’aria calda. Nel corso delle prossime ore, l’aria rovente che da giorni staziona sulla Penisola Iberica inizierà a muoversi verso est, raggiungendo progressivamente il nostro Paese.

Entro il fine settimana, il caldo avrà conquistato l’intero territorio nazionale, determinando condizioni di stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature già a partire da venerdì.

Le temperature minime di oggi, giovedì 7 agosto 2025:

+14°C a L’Aquila, Avezzano

a L’Aquila, Avezzano +15°C a Potenza, Rieti

a Potenza, Rieti +16°C a Pescara, Alghero, Benevento, Sulmona

a Pescara, Alghero, Benevento, Sulmona +17°C a Arezzo, Avellino, Lamezia Terme, Campobasso, Ancona, Olbia, Verona

a Arezzo, Avellino, Lamezia Terme, Campobasso, Ancona, Olbia, Verona +18°C a Guidonia, Venezia, Piacenza, Pordenone, Viterbo, Frosinone, Udine, Matera, Grosseto, Latina, Trapani, Treviso

a Guidonia, Venezia, Piacenza, Pordenone, Viterbo, Frosinone, Udine, Matera, Grosseto, Latina, Trapani, Treviso +19°C a Cervia, Firenze, Pantelleria, Enna, Bologna, Rimini

a Cervia, Firenze, Pantelleria, Enna, Bologna, Rimini +20°C a Bolzano, Pisa, Milano, Novara, Bergamo, Ferrara, Siracusa, Catania

a Bolzano, Pisa, Milano, Novara, Bergamo, Ferrara, Siracusa, Catania +21°C a Cagliari, Chieti, Napoli, Brescia, Bari, Foggia, Palermo, Torino, Civitavecchia

a Cagliari, Chieti, Napoli, Brescia, Bari, Foggia, Palermo, Torino, Civitavecchia +22°C a Lecce, Vasto

a Lecce, Vasto +23°C a Lampedusa, Reggio Calabria, Termoli

a Lampedusa, Reggio Calabria, Termoli +24°C a Brindisi, Genova

