Meteo, le temperature minime di oggi 8 Agosto: +15°C a L’Aquila

L’alta pressione è tornata a dominare il bacino del Mediterraneo e buona parte dell’Europa centro-meridionale, ristabilendo condizioni di generale stabilità atmosferica anche sul territorio italiano.

Dopo la recente fase più instabile e fresca che ha interessato il Paese tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, l’estate riprende ora pienamente il controllo dello scenario meteorologico.

Con la giornata odierna prende ufficialmente avvio una nuova ondata di caldo, destinata a intensificarsi nei prossimi giorni: già dal fine settimana, infatti, le temperature saranno in sensibile aumento, con valori che supereranno diffusamente i 35°C in molte località.

Le temperature minime di oggi, venerdì 8 agosto 2025:

L’Aquila: +15°C

Arezzo: +16°C

Pescara, Alghero, Avellino, Grosseto, Potenza, Benevento: +17°C

Guidonia, Udine, Ancona, Matera, Pisa, Viterbo, Bolzano, Firenze, Rimini, Cervia, Pordenone: +18°C

Verona, Foggia, Novara, Torino, Latina, Treviso, Bari Palese, Trapani, Frosinone, Venezia, Piacenza: +19°C

Bergamo, Enna, Pantelleria, Olbia, Campobasso, Ferrara, Milano, Cagliari, Lecce, Civitavecchia: +20°C

Bologna, Brescia, Napoli, Catania: +21°C

Chieti, Lamezia Terme, Santa Maria Di Leuca, Palermo, Genova, Vasto: +22°C

Lampedusa, Termoli: +23°C

Brindisi, Reggio Calabria, Siracusa: +24°C

