Meteo, Luglio 2025 in Abruzzo: il bilancio tra caldo moderato e piogge

Il mese di luglio 2025 in Abruzzo si è concluso con un quadro climatico complessivamente stabile, pur caratterizzato da alcune fasi di instabilità. Secondo i dati analizzati dal CETEMPS, le temperature medie sono state superiori di 0,8°C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, mentre le precipitazioni complessive sono risultate superiori del 3%. Numeri che descrivono un mese sostanzialmente normale, senza fenomeni estremi ma con dinamiche atmosferiche interessanti.

Correnti da sud-ovest e bassa pressione sull’Europa centrale

Nel corso del mese hanno prevalso correnti da sud-ovest che hanno portato masse d’aria miti, ma non particolarmente calde. La presenza di una area di bassa pressione sull’Europa centrale ha contribuito a innescare fasi di instabilità con formazione frequente di nuvolosità e qualche episodio temporalesco. Questa combinazione ha impedito alle temperature di spingersi verso valori particolarmente elevati.

Su scala europea, l’Italia si è trovata in una zona di transizione:

Nord e Centro più influenzati dalla bassa pressione, mentre Centro-Sud più stabile grazie alla protezione anticiclonica.

L’Abruzzo si è collocato in questa fascia intermedia, con alternanza di giornate soleggiate e passaggi nuvolosi.

Temperature sopra la media ma senza eccessi

Dal punto di vista termico, il mese ha registrato un’anomalia positiva di 0,8°C, omogenea su gran parte della regione. Le temperature massime sono state mediamente più alte di +1,3°C, mentre le minime hanno segnato un aumento più contenuto di +0,3°C. Questa situazione è indicativa di una maggiore escursione termica giornaliera, complice il cielo sereno per buona parte del mese.

Precipitazioni nella media ma distribuite in modo irregolare

Le piogge complessive sono state superiori del 3% rispetto alla media, ma con differenze notevoli tra le aree interne e quelle costiere. Le zone dell’Aremogna hanno registrato accumuli fino a +40%, mentre il basso chietino ha chiuso con un deficit fino a -20%. La fase più piovosa si è verificata negli ultimi giorni di luglio, quando il ritorno di temporali intensi ha interessato soprattutto il versante adriatico.

Andamento settimanale e anomalie termiche

Analizzando il mese settimana per settimana, la prima e la terza settimana hanno mostrato temperature superiori alla norma, mentre la seconda e la quarta settimana sono state più fresche. I valori termici inferiori sono coincisi con le fasi instabili e con i rovesci più consistenti.

Un luglio senza eccessi

In sintesi, luglio 2025 in Abruzzo è stato un mese senza eccessi, con temperature sopra la media ma lontane dai record e precipitazioni sostanzialmente nella norma. La regione si è confermata come un’area di transizione tra due scenari contrapposti: l’instabilità del Nord e le condizioni più stabili tipiche del Sud.