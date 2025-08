Meteo, luglio 2025 in Canada: caldo estremo a Est, freddo record al Nord

MeteoWeb

Il mese di luglio 2025 ha regalato al Canada un quadro climatico estremamente variegato e a tratti estremo, con condizioni che hanno oscillato tra caldo afoso e freddo insolito a seconda delle aree. I dati e i rapporti degli ultimi giorni mostrano come le differenze tra est e ovest del Paese siano state marcate, con fenomeni meteo che hanno sorpreso persino i previsori.

Est del Canada: ondate di calore e notti tropicali

Tra Ontario e Quebec, il mese è stato dominato da episodi di caldo intenso e umidità elevata. Diverse città, tra cui Toronto, hanno dovuto fare i conti con allerte per temperature percepite fino a 40°C, un dato che ha messo sotto pressione non solo i sistemi sanitari ma anche la vita quotidiana dei residenti. Uno degli aspetti più rilevanti è stato il persistere di notti molto calde e umide, un fenomeno che ha impedito di trovare sollievo dal calore e che i climatologi collegano a aree di alta pressione persistente e al cosiddetto “heat dome” formatosi sulla porzione orientale del Paese.

Centro e ovest: alternanza di caldo e freddo anomalo

Nel Canada centrale e occidentale, la situazione è stata ben diversa. Qui, periodi caldi sono stati intervallati da ondate di aria insolitamente fresca, accompagnate spesso da piogge abbondanti. In particolare in Alberta, alcune località hanno registrato temperature minime da record storico per il mese di luglio, con episodi di gelate notturne

che non si vedevano da oltre un secolo. Nonostante queste anomalie locali, le proiezioni stagionali indicavano una tendenza generale a un’estate più calda e secca rispetto alla media, ma le condizioni effettive hanno mostrato una variabilità molto più marcata.

Nord estremo: Nunavut sotto la media climatica

La regione del Nunavut settentrionale è quella che più di tutte ha fatto registrare anomalie fredde significative. Città come Iqaluit e Pangnirtung hanno visto temperature massime giornaliere comprese tra 6 e 11°C, con valori medi mensili inferiori di 1-2°C rispetto al riferimento climatico 1991-2020. In molte aree del Nunavut si sono contate fino a 12 giornate di pioggia, accompagnate da temperature minime intorno ai 5°C, condizioni ben lontane da quelle che solitamente caratterizzano luglio.

I meteorologi spiegano che questo scenario è dovuto a un’estesa area di bassa pressione sull’Artico canadese, che ha richiamato aria fredda dal Polo mantenendo sotto media gran parte del Nord del Paese.

Un luglio da ricordare per la variabilità

In sintesi, luglio 2025 in Canada è stato un mosaico meteorologico fatto di contrasti estremi: caldo record e umidità al centro e a est, freddo anomalo e piogge insistenti al nord e in alcune aree dell’ovest. Un mese che, ancora una volta, evidenzia quanto la variabilità atmosferica stia diventando più accentuata.