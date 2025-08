Meteo, ondata di caldo storica in Finlandia: record infranti e temperature senza precedenti fino alla Lapponia

MeteoWeb

La Finlandia sta vivendo un fenomeno meteorologico che passerà alla storia: un’ondata di caldo eccezionale che, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2025, ha frantumato record nazionali vecchi di oltre cinquant’anni. Secondo i dati confermati dal Finnish Meteorological Institute e da altri centri di monitoraggio internazionale, il Paese ha registrato oltre 15 giorni consecutivi con temperature massime superiori ai 30°C almeno in una località del territorio. Questo ha superato di gran lunga il precedente primato stabilito nel 1972, quando il numero di giornate consecutive sopra la soglia dei 30°C era stato 13.

Un caldo anomalo che tocca anche il Circolo Polare Artico

A rendere questo episodio ancora più straordinario è il fatto che l’ondata di caldo non si è limitata alle regioni meridionali o centrali del Paese. Persino la Lapponia, cuore artico della Finlandia, ha sperimentato temperature da piena estate mediterranea.

In aree come Sodankylä Tähtelä, al di sopra del Circolo Polare Artico, sono stati registrati più di 17 giorni consecutivi con valori superiori ai 25°C, un evento che non trova precedenti nei dati ufficiali raccolti in decenni di osservazioni. In alcune giornate il termometro ha raggiunto anche i 30-31°C, temperature quasi impensabili a queste latitudini.

Si tratta di un cambiamento netto rispetto alle condizioni tipiche del Nord Europa:

superare i 25°C per periodi prolungati in Lapponia è già un fenomeno raro, ma questa sequenza di giornate calde ha ridefinito i confini climatici della regione.

Mikkeli e Parikkala tra le città più calde

Nelle zone meridionali e centrali della Finlandia il caldo è stato ancora più intenso. Mikkeli e Parikkala hanno registrato valori che hanno superato 32-33°C, temperature che in passato erano considerate eccezionali perfino per le estati più calde del Paese.

Un segnale chiaro del cambiamento climatico

I meteorologi locali sottolineano che queste condizioni non sono frutto di un semplice episodio isolato. I modelli climatici mostrano una tendenza all’aumento di eventi estremi nell’Europa settentrionale, e questa ondata di caldo viene interpretata come una forte evidenza degli effetti del riscaldamento globale.

Il Finnish Meteorological Institute avverte che episodi simili potrebbero diventare più frequenti e intensi nei prossimi anni, con impatti crescenti sulla salute, sulla gestione delle risorse idriche e sulla stabilità delle infrastrutture.

Allerta sanitaria e impatti sociali

Le autorità hanno attivato allerta per ondate di calore,

soprattutto per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Gli ospedali e i centri di emergenza sono stati chiamati a prepararsi per gestire i problemi legati alle temperature elevate, in un Paese che tradizionalmente non è abituato a questo tipo di clima.

Un luglio 2025 da ricordare

La Finlandia entra così negli annali della climatologia, con un episodio che non è soltanto eccezionale per la durata e l’intensità, ma che diventa un chiaro monito della trasformazione climatica in atto nelle regioni artiche europee.