Meteo Paraguay: ondata di gelo eccezionale con fino a -20°C dalla media stagionale

Il Paraguay si prepara a un evento meteo straordinario per la stagione invernale australe. Tra sabato 23 e martedì 26 agosto 2025 il Paese sarà investito da una forte anomalia termica negativa, con scarti che in alcune aree potrebbero raggiungere i –20°C rispetto alla media climatica. Per un territorio abituato ad agosto con massime attorno ai 26–29°C e minime tra 15–20°C (ad esempio ad Asunción), si tratta di una deviazione eccezionale che potrà portare valori prossimi o inferiori allo zero nelle zone interne.

Perché è atteso un crollo così marcato delle temperature?

Le ultime proiezioni indicano il rapido passaggio di un fronte freddo accompagnato da masse d’aria subpolare in discesa dal Sud del continente. In un contesto atmosferico già contraddistinto, nelle scorse settimane, da oscillazioni estreme (caldo anomalo e irruzioni fredde), questa nuova fase convoglia aria molto più fredda sul Paraguay, determinando un raffreddamento intenso ma di breve durata.

Impatto atteso (23–26 agosto)

Temperature estreme: nelle aree interne del Chaco e del Sud Paraguay scarti fino a –20°C dalla media, con minime sotto 0°C e massime insolitamente basse.

nelle aree interne del e del Sud Paraguay scarti fino a dalla media, con e massime insolitamente basse. Durata: il picco del freddo si concentrerà tra sabato e martedì , con graduale attenuazione verso la seconda metà della prossima settimana.

il picco del freddo si concentrerà tra e , con verso la seconda metà della prossima settimana. Settori a rischio: possibili ripercussioni su agricoltura e fasce vulnerabili (anziani, bambini), per cui sono consigliate misure di prevenzione e assistenza.

Agosto di norma è mite: perché questo evento è così anomalo

Agosto è tradizionalmente un mese gradevole e secco per gran parte del Paraguay. L’ondata di gelo 2025 rappresenta quindi una eccezione storica rispetto al comportamento climatico usuale, entrando di diritto tra le fasi invernali più significative degli ultimi anni. Il quadro conferma una maggiore variabilità del regime atmosferico sul Cono Sud, con rapidi passaggi da caldo invernale record a irruzioni fredde.

Come prepararsi: consigli pratici

Tutelare la salute: vestizione a strati, particolare attenzione alle persone fragili e agli ambienti indoor.

vestizione a strati, particolare attenzione alle persone fragili e agli ambienti indoor. Agricoltura: ove possibile, protezioni antibrina e irrigazioni di soccorso; monitoraggio delle gelate nelle ore notturne.

ove possibile, protezioni antibrina e irrigazioni di soccorso; monitoraggio delle nelle ore notturne. Viaggi e attività: pianificare gli spostamenti valutando gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità locali.

In sintesi: il Paraguay affronta una ondata di gelo rara per fine agosto, con scarti fino a –20°C dalla media tra il 23 e il 26 agosto 2025. Evento intenso ma breve, con graduale ritorno a condizioni più miti nella settimana successiva.