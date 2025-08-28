Meteo: perché i nubifragi, le alluvioni lampo e la polvere desertica non hanno nulla a che vedere con le cosiddette ‘scie chimiche’

MeteoWeb

Ogni volta che in Italia arriva un peggioramento del tempo, non mancano commenti sui social che tirano in ballo le famigerate “scie chimiche” o addirittura il progetto HAARP, un impianto sperimentale in Alaska spesso citato nelle teorie complottiste. La realtà, però, è molto diversa: la scienza spiega chiaramente perché a volte vediamo le scie degli aerei e perché, dopo un temporale, possiamo ritrovare sabbia del Sahara sulle nostre auto.

Le scie in cielo: semplici contrail, non “chimiche”

Le scie bianche che osserviamo dietro ai jet non sono altro che contrail (abbreviazione di condensation trail).

Si tratta di condensazione e cristallizzazione del vapore acqueo contenuto nei gas di scarico dei motori, che a 8–12 km di quota incontra aria molto fredda, spesso tra -40 °C e -60 °C.

Il motivo per cui a volte queste scie restano visibili per ore e altre volte scompaiono subito è legato a fattori atmosferici invisibili da terra:

Temperatura: se è molto bassa, la condensazione è immediata.

se è molto bassa, la condensazione è immediata. Umidità relativa: in aria secca le scie evaporano subito, in aria umida possono persistere e allargarsi trasformandosi in nubi cirriformi .

in aria secca le scie evaporano subito, in aria umida possono persistere e allargarsi trasformandosi in . Venti e turbolenza: deformano o disperdono rapidamente le scie.

deformano o disperdono rapidamente le scie. Quota di volo: due aerei sulla stessa rotta, ma a diverse altitudini, possono lasciare scie completamente diverse.

In altre parole: ciò che vediamo in cielo dipende dalla fisica dell’atmosfera, non da ipotetiche operazioni segrete.

La sabbia del Sahara dopo la pioggia

Un altro mito riguarda la sabbia che troviamo sulle auto dopo un nubifragio. Non è una sostanza misteriosa, bensì polvere desertica trasportata dai venti. Quando si formano depressioni atlantiche o mediterranee, le correnti possono risalire dal Nord Africa fino al Mediterraneo centrale. In queste masse d’aria resta sospeso il pulviscolo del Sahara che, al passaggio della pioggia, viene trascinato al suolo.

Il risultato è la cosiddetta “pioggia rossa” o “pioggia sporca”, con gocce che, asciugandosi, lasciano macchie marroni o rossastre su vetri, terrazzi e automobili.

Anche in questo caso: non c’è nulla di anomalo, ma un fenomeno naturale, ben conosciuto dalla meteorologia e sempre più frequente a causa dell’aumento della siccità nei deserti e della maggiore circolazione atmosferica legata ai cambiamenti climatici.

Perché nascono i falsi miti

Molte persone, non conoscendo i meccanismi fisici dell’atmosfera, tendono a cercare spiegazioni alternative per fenomeni che appaiono insoliti. La scienza meteorologica, invece, ci mostra che si tratta di dinamiche naturali, studiate e documentate da decenni.

Attribuire eventi comuni a “complotti climatici” non solo è fuorviante, ma rischia anche di distogliere l’attenzione dalle vere sfide: il cambiamento climatico, la riduzione del ghiaccio artico, le ondate di calore sempre più frequenti e gli episodi di maltempo estremo.

Conclusione

Le scie degli aerei e la sabbia del Sahara dopo la pioggia sono fenomeni meteorologici normali e spiegabili con dati scientifici. Prima di credere alle teorie sulle scie chimiche o a presunti complotti legati ad HAARP, conviene guardare alle evidenze: la meteorologia, con le sue regole e i suoi modelli, è più che sufficiente per spiegare ciò che vediamo nel cielo e sotto i nostri occhi.