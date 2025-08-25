Meteo Perù, chiusi 88 porti a causa delle forti onde: almeno un morto

MeteoWeb

Domenica 24 agosto, il Perù ha chiuso 88 dei suoi 122 porti a causa delle forti onde causate dai venti violenti associati all’anticiclone del Pacifico meridionale, che hanno provocato un morto, secondo quanto riferito dalle autorità marittime. Questa misura preventiva comprende la sospensione di tutte le attività di pesca e diportistica. Un uomo della Marina peruviana è morto cadendo in mare da una motovedetta a Puerto Pimentel, 780km a nord di Lima, ha annunciato la Marina. “Il marinaio è caduto dalla nave e il suo corpo senza vita è stato ritrovato a circa un chilometro al largo della costa”, ha precisato in un comunicato.

Il numero di porti chiusi potrebbe aumentare a seconda dell’entità del fenomeno, che dovrebbe durare fino alla metà della prossima settimana, hanno avvertito le autorità marittime. In totale, “88 dei 122 porti sono chiusi, il che dimostra che l’impatto delle onde sulle coste peruviane è considerevole”, ha dichiarato il capitano di fregata Enrique Varea, della direzione idrografica e di navigazione della Marina, su Channel N.

L’anticiclone del Pacifico meridionale è un vento aliseo forte e persistente, originario al largo delle coste del Perù e del Cile settentrionale, che crea un’alta pressione atmosferica dovuta a una massa d’aria fredda, stabile e secca, ha spiegato il Servizio meteorologico.

Alla fine del 2024 e nel gennaio 2025, alcune zone delle coste del Perù e del Cile sono state colpite da onde molto forti.