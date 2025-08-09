Meteo Portogallo, caldo shock a Madeira: in montagna più caldo che in spiaggia. Il fenomeno dell’inversione termica

Ad agosto 2025 l’arcipelago di Madeira ha registrato spettacolari inversioni termiche: le vette sono risultate più calde delle aree costiere e di pianura. Il caso più eclatante riguarda il Pico do Arieiro (1.818 m s.l.m.), dove è stata misurata una temperatura massima di 29,3°C, la più alta tra le 18 stazioni considerate, mentre in pianura i valori sono rimasti più bassi e ventilati.
Perché la montagna è risultata più calda
Il fenomeno è tipico di isole con orografia marcata e circolazioni locali: la presenza di strati di inversione al di sotto delle cime e di “coperte nuvolose” intrappola aria più fresca nei bassi strati, lasciando le alture esposte a soleggiamento prolungato e a rapido riscaldamento diurno. In estate ciò può ribaltare il gradiente termico, rendendo le creste più calde delle coste.
I dati dell’IPMA confermano l’inversione
La tabella ufficiale dell’IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostra in pianura massime comprese tra 23°C e 26°C nelle ore centrali, mentre in quota si sono superati i 29°C in alcune giornate. Il quadro giornaliero evidenzia:
- Temperature massime fra ~21°C e oltre 29°C, con picco al Pico do Arieiro.
- Temperature minime fra ~10°C e 22°C, notti miti soprattutto sulle aree costiere.
- Precipitazioni assenti o quasi nulle: situazione di stabilità atmosferica.
- Raffiche di vento tra 9 e oltre 37 km/h, più intense sui rilievi esposti.
- Umidità molto variabile: in quota minimi anche al 31%, segno di aria secca.
- Pressione attorno a 1019–1020 hPa, tipica di alta pressione e cieli in prevalenza sereni.
Cos’è un’inversione termica e perché interessa Madeira
L’inversione termica è una configurazione in cui la temperatura aumenta con la quota invece di diminuire. A Madeira, l’orografia e l’influenza dell’Oceano Atlantico favoriscono la formazione di strati inversionali: l’aria più fresca e umida resta nei bassi strati, mentre in quota l’aria più secca si scalda velocemente sotto il sole.
Implicazioni pratiche per chi sale in quota
Queste condizioni possono sorprendere escursionisti e turisti: in vetta si possono incontrare temperature elevate e escursioni termiche marcate nell’arco del giorno. È consigliabile curare idratazione, protezione solare e valutare il vento sui crinali, anche in assenza di pioggia.
In sintesi, l’episodio di agosto 2025 conferma come, in particolari assetti sinottici e locali, le inversioni termiche possano rendere le cime di Madeira più calde delle pianure: un promemoria del ruolo chiave di microclimi, alta pressione e circolazioni locali nel disegnare il meteo reale percepito sul territorio.