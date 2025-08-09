Meteo Portogallo, caldo shock a Madeira: in montagna più caldo che in spiaggia. Il fenomeno dell’inversione termica

MeteoWeb

Ad agosto 2025 l’arcipelago di Madeira ha registrato spettacolari inversioni termiche: le vette sono risultate più calde delle aree costiere e di pianura. Il caso più eclatante riguarda il Pico do Arieiro (1.818 m s.l.m.), dove è stata misurata una temperatura massima di 29,3°C, la più alta tra le 18 stazioni considerate, mentre in pianura i valori sono rimasti più bassi e ventilati.

Perché la montagna è risultata più calda

Il fenomeno è tipico di isole con orografia marcata e circolazioni locali: la presenza di strati di inversione al di sotto delle cime e di “coperte nuvolose” intrappola aria più fresca nei bassi strati, lasciando le alture esposte a soleggiamento prolungato e a rapido riscaldamento diurno. In estate ciò può ribaltare il gradiente termico, rendendo le creste più calde delle coste.

I dati dell’IPMA confermano l’inversione

La tabella ufficiale dell’IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostra in pianura massime comprese tra 23°C e 26°C nelle ore centrali, mentre in quota si sono superati i 29°C in alcune giornate. Il quadro giornaliero evidenzia:

Temperature massime fra ~ 21°C e oltre 29°C , con picco al Pico do Arieiro .

fra ~ e oltre , con picco al . Temperature minime fra ~ 10°C e 22°C , notti miti soprattutto sulle aree costiere.

fra ~ e , notti miti soprattutto sulle aree costiere. Precipitazioni assenti o quasi nulle: situazione di stabilità atmosferica .

assenti o quasi nulle: situazione di . Raffiche di vento tra 9 e oltre 37 km/h , più intense sui rilievi esposti.

tra e oltre , più intense sui rilievi esposti. Umidità molto variabile: in quota minimi anche al 31% , segno di aria secca .

molto variabile: in quota minimi anche al , segno di . Pressione attorno a 1019–1020 hPa, tipica di alta pressione e cieli in prevalenza sereni.

Cos’è un’inversione termica e perché interessa Madeira

L’inversione termica è una configurazione in cui la temperatura aumenta con la quota invece di diminuire. A Madeira, l’orografia e l’influenza dell’Oceano Atlantico favoriscono la formazione di strati inversionali: l’aria più fresca e umida resta nei bassi strati, mentre in quota l’aria più secca si scalda velocemente sotto il sole.

Implicazioni pratiche per chi sale in quota

Queste condizioni possono sorprendere escursionisti e turisti: in vetta si possono incontrare temperature elevate e escursioni termiche marcate nell’arco del giorno. È consigliabile curare idratazione, protezione solare e valutare il vento sui crinali, anche in assenza di pioggia.

In sintesi, l’episodio di agosto 2025 conferma come, in particolari assetti sinottici e locali, le inversioni termiche possano rendere le cime di Madeira più calde delle pianure: un promemoria del ruolo chiave di microclimi, alta pressione e circolazioni locali nel disegnare il meteo reale percepito sul territorio.