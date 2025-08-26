Meteo Regno Unito: l’arrivo dell’ex uragano Erin porta piogge, vento forte e instabilità

MeteoWeb

L’ uragano Erin, che dopo aver attraversato l’Atlantico si è trasformato in un ciclone extratropicale, sta ora influenzando in maniera significativa il meteo del Regno Unito. Nei prossimi giorni il Paese vivrà una fase decisamente più instabile, caratterizzata da piogge frequenti, rovesci improvvisi, possibili temporali e un ritorno delle temperature su valori prossimi alla media stagionale, dopo settimane di anomalie.

Martedì: piogge e clima a due velocità

La giornata odierna è segnata da una ‘fascia’ di piogge organizzate che attraversa la parte centrale del Paese muovendosi verso est. Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno a frammentarsi assumendo carattere di rovescio, alternate a schiarite improvvise. Il quadro sarà quindi variabile: più piovoso a nord e ovest, con momenti di sole e piovaschi sparsi, mentre il settore orientale vivrà ancora una parentesi calda e più stabile, con valori sopra media rispetto al resto del Paese.

Nottata agitata al nord e ovest

Nelle ore notturne le condizioni si manterranno perturbate soprattutto tra le regioni settentrionali e quelle occidentali. Qui non mancheranno piogge intense e persistenti, accompagnate da venti forti in arrivo dal settore atlantico. Al contrario, altrove la situazione resterà più tranquilla con ampie schiarite e fasi asciutte.

Mercoledì: instabilità diffusa e possibili temporali

Mercoledì sarà la giornata più dinamica: la fascia di maltempo principale proseguirà il suo movimento verso est, accompagnata localmente da temporali e rovesci di forte intensità. Seguiranno schiarite temporanee, ma non mancheranno nuovi acquazzoni sparsi. Anche in questo caso, l’est del Paese rimarrà relativamente più caldo, mentre nel resto del Regno Unito le temperature si assesteranno attorno alla media stagionale, restituendo un clima tipicamente tardo-estivo.

Da giovedì a sabato: variabilità e rischio di vento forte

Lo scenario per la seconda parte della settimana conferma una tendenza instabile e variabile, con temperature in linea con le medie di fine agosto. Le precipitazioni più abbondanti si concentreranno ancora una volta nelle regioni occidentali, esposte alle correnti atlantiche. Non si escludono fasi di maltempo più marcato con temporali, raffiche di vento e mari mossi, che potranno generare disagi soprattutto nelle zone costiere.

Fase di maltempo tipicamente atlantico

L’uragano Erin non porterà fenomeni estremi paragonabili a quelli registrati oltreoceano, ma sarà comunque responsabile di una fase di maltempo tipicamente atlantico: piogge, vento e variabilità diffusa. Per chi vive nel Regno Unito, o per chi viaggia nei prossimi giorni, sarà dunque fondamentale tenere conto di un meteo in rapido cambiamento, con il ritorno di un clima fresco e dinamico che segna ormai l’avvicinarsi dell’autunno.