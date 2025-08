Meteo, Romania divisa tra nubifragi e caldo estremo: allerta per la giornata odierna

MeteoWeb

Oggi, martedì 5 agosto 2025, la Romania si troverà sotto l’influenza di due forze atmosferiche contrapposte: da un lato forti temporali con fenomeni intensi, dall’altro una persistente ondata di caldo con valori eccezionalmente elevati nel sud-est del Paese. Una giornata che si preannuncia ad alto rischio meteorologico, con conseguenze significative per la popolazione.

Temporali già nella notte tra il 4 e il 5 agosto

Durante le ore notturne, il cielo è rimasto sereno nel sud-est, mentre in altre zone si è manifestata un’instabilità atmosferica diffusa. Le regioni sud-occidentali, centrali e occidentali hanno registrato piogge torrenziali (15–30 l/m², con picchi fino a 50 l/m²), raffiche di vento fino a 70 km/h, frequenti fulmini e grandinate localizzate.

Particolarmente colpita la contea di Hunedoara, con precipitazioni fino a 70 l/m², vento violento e grandine di medie dimensioni. Nelle stesse aree, il vento ha soffiato con intensità tra 40 e 50 km/h. Le temperature minime hanno segnato una notte tropicale in molte località, con valori tra 20°C e 27°C.

Canicola feroce al Sud: temperature fino a 37°C

Nelle contee del sud e sud-est, tra cui Ilfov, Ialomița, Călărași, Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Galați e Vrancea, si registreranno temperature massime fino a 37°C. L’indice temperatura-umidità (ITU) supererà la soglia critica di 80, generando un marcato disagio termico. Le temperature minime notturne tra 20°C e 24°C renderanno difficile il riposo notturno, soprattutto nelle aree urbane.

Instabilità pomeridiana in Transilvania e Carpazi

Nel pomeriggio, si accentueranno i fenomeni in Transilvania e lungo i Carpazi Orientali, con piogge intense (20–40 l/m²), vento fino a 70 km/h e nuove grandinate. Queste zone saranno soggette a fenomeni localmente violenti e discontinui.

Allerte meteo attive per il 5 agosto

Allerta Gialla (01:00 – 10:00): piogge significative in Banato , Oltenia occidentale e sud-ovest della Transilvania , con accumuli oltre 40 l/m² .

piogge significative in , e , con accumuli oltre . Allerta Gialla di canicola (12:00 – 21:00): temperature tra 35°C e 37°C nel Sud-Est, con ITU ≥ 80.

Previsioni per mercoledì 6 agosto

Secondo l’Administratia Nationala de Meteorologie, anche il giorno successivo il tempo rimarrà canicolare al sud, con condizioni di caldo intenso e disagio termico elevato. Gli aggiornamenti saranno costanti per seguire l’evoluzione in tempo reale.

Scenario a due volti

Il meteo in Romania per il 5 agosto presenta uno scenario a due volti: fenomeni violenti a Nord e caldo estremo a Sud. Una giornata che richiederà massima attenzione da parte della popolazione, soprattutto nelle zone sotto allerta. In un’estate 2025 ricca di eventi estremi, anche la Romania si conferma protagonista di una stagione climatica fuori dal normale.