Meteo Sardegna, l’isola ai margini dell’avvezione calda: temporali intensi in arrivo

La Sardegna resta ai margini dell’avvezione calda principale, ma continuerà a fare i conti con temperature sopra la media, specie nelle zone interne dove gli scarti termici risultano più marcati. L’ondata di calore proseguirà nei prossimi giorni, mentre la settimana di Ferragosto sarà segnata da una instabilità pomeridiana in graduale aumento. Instabilità attesa da domani e almeno fino a venerdì 15, con la possibilità di residui sabato 16 sui settori meridionali. Il contesto generale resterà comunque estivo e caldo, con fenomeni a evoluzione diurna.

Perché aumentano i temporali: calo termico in quota

I settori centro–meridionali del Mediterraneo si troveranno a che fare con una sorta di calo termico in quota, con aria relativamente più fresca e temperature a 500 hPa attorno a −12/−13°C. La lieve diminuzione dei geopotenziali e delle temperature in quota, sommata a caldo intenso e umidità stagnante nei bassi strati e sui mari che circondano l’isola, favorirà un aumento dell’instabilità pomeridiana e del rischio di rovesci e temporali sparsi.

Dove si innescano i fenomeni

Lungo linee di convergenza generate dalle brezze locali .

generate dalle . In corrispondenza dei rilievi montuosi, dove la forzante orografica agevola l’innesco.

Con un ambiente termodinamico sostanzialmente stabile nei prossimi giorni (basso shear verticale ma CAPE localmente elevato), i temporali tenderanno a essere cella singola o multicella, isolati ma talvolta intensi.

Che tipo di tempo aspettarsi

Rovesci intensi , a tratti a carattere di nubifragio .

, a tratti a . Grandine locale e raffiche di vento improvvise, specie su aree interne e occidentali dell’isola.

locale e improvvise, specie su e dell’isola. Fenomeni rapidi e circospetti, con impatto termico temporaneo limitato alle zone colpite.

Ferragosto: baricentro più orientale e meridionale

La giornata di Ferragosto manterrà ampie schiarite e caldo diffuso, ma con possibilità di temporali di calore nelle ore centrali e pomeridiane. Il baricentro dell’instabilità potrebbe spostarsi verso i settori orientali e meridionali della Sardegna; i dettagli andranno comunque rifiniti con i prossimi aggiornamenti.

In sintesi

Nei prossimi giorni la Sardegna vivrà un mix di caldo intenso e instabilità pomeridiana: temporali per lo più isolati, a cella singola o multicella, innescati da brezze e orografia, con CAPE elevato e shear ridotto. Possibili rovesci di forte intensità, grandine e raffiche nelle zone interne e occidentali; residui fenomeni non esclusi sabato 16 sul sud dell’isola.

