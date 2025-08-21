Meteo: Serres, la città greca al confine con i Balcani che sfida la latitudine. Caldo record oltre il 40° parallelo

MeteoWeb

Quando si pensa alle città europee situate intorno o poco sopra il 40° parallelo, la mente corre a luoghi caratterizzati da estati calde ma generalmente mitigate dall’influenza atlantica o da un clima meno estremo rispetto alle aree mediterranee più meridionali. Eppure, esiste un’eccezione sorprendente: Serres, nel nord della Grecia. Questa città, incastonata tra i rilievi al confine con Macedonia del Nord e Bulgaria, presenta dati climatici che la pongono tra i centri urbani più caldi d’Europa a latitudini simili. Secondo le rilevazioni ufficiali, nel mese più torrido, agosto, Serres raggiunge una temperatura media di 27,6 °C, con massime che superano i 35 °C durante le ondate di calore estive.

Perché Serres è un’anomalia climatica in Europa

A differenza di città come Napoli o diversi centri della penisola iberica, anch’essi situati intorno al 40° parallelo, Serres registra valori mediamente più elevati. Ciò accade perché, mentre l’Italia e gran parte della Spagna subiscono l’influsso atlantico o marittimo che attenua i picchi di calore, Serres si trova in una zona caratterizzata da un clima più secco e continentale, con scarsa mitigazione da parte delle brezze oceaniche.

Questa combinazione di fattori rende Serres un caso unico: una città che, pur trovandosi a latitudine relativamente alta per il Mediterraneo, sperimenta estati con intensità termica paragonabile a quella di regioni molto più meridionali.

L’impatto del cambiamento climatico nei Balcani

Negli ultimi 15 anni, i Balcani hanno assistito a un’accelerazione dei fenomeni estremi legati al caldo. Le ondate di calore sono diventate più frequenti e prolungate, con un aumento medio di oltre 1 °C rispetto ai valori del XX secolo. Serres, in questo scenario, si colloca nella fascia più calda della regione, accentuando ulteriormente la sua peculiarità climatica.

Oltre alla latitudine favorevole al caldo, incidono anche l’ambiente più arido e l’influenza del bacino mediterraneo, che contribuiscono a determinare picchi termici particolarmente elevati. Non è un caso che proprio Serres venga spesso citata dagli studiosi come uno dei laboratori naturali più interessanti per monitorare gli effetti del riscaldamento globale in Europa sud-orientale.

Una città simbolo del futuro climatico europeo

Il caso di Serres dimostra come il cambiamento climatico non colpisca soltanto le zone tradizionalmente più calde, ma possa trasformare anche aree a latitudine media in veri e propri hotspot di calore estremo. Questo fenomeno non ha solo implicazioni meteorologiche, ma anche sociali ed economiche: dal consumo energetico per il raffrescamento, all’impatto sulla salute pubblica, fino alla resilienza delle infrastrutture.

In un’Europa che si trova sempre più spesso a fare i conti con eventi meteo estremi, Serres rappresenta quindi una sentinella climatica: una città che anticipa, in scala locale, ciò che potrebbe accadere in futuro anche ad altre aree del continente.