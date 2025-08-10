Meteo, Shanghai e Asia sotto assedio dal caldo: “notte record” a 32,2°C e impatti diffusi

MeteoWeb

A Xujiahui (Shanghai), storico osservatorio attivo dal 1872, circola la notizia di una temperatura minima notturna di 32,2°C, definita come la notte più calda di sempre. Si tratta di un valore estremo che, se confermato, costituirebbe un record storico per uno degli osservatori più antichi dell’Asia. Al momento, però, manca una conferma ufficiale: i dati operativi indicavano alle 01:48 locali dell’11 agosto una temperatura di 29°C con umidità 78%, a testimonianza di un contesto molto caldo e umido, ma in attesa di validazione definitiva del presunto primato.

Un’ondata di calore senza tregua

L’ondata di calore asiatica sta imponendo temperature diurne estreme e notti tropicali persistenti su ampie aree del continente. L’effetto combinato di caldo e umidità sta spingendo al limite salute pubblica, agricoltura, risorse idriche e infrastrutture.

Impatti principali

Salute pubblica: aumento di colpi di calore , disidratazione e rischi di insufficienza renale ; ricoveri in crescita, specialmente tra anziani e bambini . Secondo stime citate, circa il 28% dei bambini dell’ Asia meridionale è esposto ogni anno a più ondate di calore , con pericoli aggiuntivi di patologie respiratorie e diarroiche .

aumento di , e rischi di ; ricoveri in crescita, specialmente tra e . Secondo stime citate, circa il dei bambini dell’ è esposto ogni anno a , con pericoli aggiuntivi di e . Agricoltura: temperature record e siccità stanno bruciando i raccolti, minacciando la sicurezza alimentare e generando perdite economiche per gli agricoltori.

e stanno bruciando i raccolti, minacciando la e generando per gli agricoltori. Risorse idriche: rapido esaurimento delle riserve , razionamenti , criticità per irrigazione , produzione idroelettrica e forniture per uso domestico.

rapido , , criticità per , e forniture per uso domestico. Reti elettriche: domanda di aria condizionata ai massimi, con picchi di consumo e blackout in aree densamente popolate.

domanda di ai massimi, con e in aree densamente popolate. Effetti ambientali: rischio crescente di incendi boschivi, frane e alluvioni localizzate; perdita di biodiversità ed ecosistemi marini e forestali sotto stress.

rischio crescente di boschivi, e localizzate; ed ecosistemi e sotto stress. Impatto sociale: migrazioni interne, interruzioni di servizi pubblici e produzioni industriali, scuole chiuse per proteggere i più vulnerabili.

Perché la “notte record” conta (anche se va confermata)

Una minima notturna di 32,2°C significherebbe assenza di raffrescamento nelle ore serali e notturne, con stress termico elevatissimo, soprattutto in aree urbane soggette a isola di calore. Questo tipo di record è un indicatore sensibile dell’intensità delle ondate di calore in contesti densamente popolati.

Cosa monitorare nelle prossime ore

Conferma ufficiale del dato di minima 32,2°C a Xujiahui con validazione meteo-climatica.

del dato di a con validazione meteo-climatica. Indice di calore e umidità notturna, per valutare lo stress bioclimatico .

e notturna, per valutare lo . Eventuali misure di emergenza su salute pubblica, energia e approvvigionamento idrico.

In sintesi

La segnalazione della minima notturna a 32,2°C a Shanghai appare plausibile ma è ancora da confermare. In ogni caso, l’ondata di calore asiatica resta una delle principali emergenze climatiche e sanitarie del momento, con rischi crescenti in contesti urbani e rurali dove infrastrutture e accesso all’acqua sono limitati.