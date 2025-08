Meteo, shock termico in Abruzzo: dopo i temporali, minime da brividi in piena estate

MeteoWeb

La giornata di domenica 3 agosto ha visto il ritorno dell’instabilità sul Centro Italia, accompagnata da un deciso calo delle temperature e da fenomeni meteorologici di notevole intensità. Il responsabile è stato il rapido transito di una perturbazione atlantica, che pur nella sua brevità ha lasciato il segno, soprattutto lungo il settore adriatico dell’Abruzzo meridionale.

Downburst e grandinate: cosa è accaduto tra Fossacesia e Torino di Sangro

Le aree comprese tra Rocca San Giovanni e Torino di Sangro, in provincia di Chieti, sono state colpite da grandinate di medie dimensioni, con accumuli di ghiaccio visibili lungo le strade e nei pressi del litorale. Ma è soprattutto nella zona di Fossacesia che si è registrato il fenomeno più violento: un downburst ha investito l’area con raffiche di vento improvvise e distruttive, causando danni a vegetazione, cartellonistica e infrastrutture leggere.

Per chi non ha familiarità con il termine, il downburst è un fenomeno meteorologico violento generato da forti correnti discendenti all’interno di una nube temporalesca, spesso associata a supercelle. Quando queste raffiche raggiungono il suolo, si espandono orizzontalmente in tutte le direzioni, generando venti che possono superare i 100 km/h. A differenza delle trombe d’aria, i downburst non presentano la tipica forma a imbuto, ma i danni sono spesso paragonabili, se non più estesi.

Nonostante alcune testate locali e pagine istituzionali abbiano parlato erroneamente di tromba d’aria, si è trattato di un downburst documentato, ben distinguibile per i suoi effetti lineari e divergenti.

Ancora variabilità tra Vastese e Sangro, ma torna l’alta pressione

Nelle ore successive, le regioni del medio e basso Adriatico resteranno ancora esposte a una residua instabilità, soprattutto tra il Vastese e la valle del Sangro, dove non si escludono nuovi rovesci sparsi, perlopiù in mare ma localmente anche lungo la costa.

Altrove, la situazione tenderà a migliorare progressivamente, con l’ingresso dell’anticiclone subtropicale che riporterà condizioni più stabili già da martedì.

Temperature crollate: valori da fine ottobre

Particolarmente significativo è stato il crollo termico registrato nelle aree interne abruzzesi, dove in alcune località si sono toccati valori tipici del tardo autunno. Ecco alcuni esempi rilevati:

+1.6°C a Campo Felice

a Campo Felice +3.0°C a Roccaraso

a Roccaraso +3.3°C a Pescasseroli

a Pescasseroli +3.4°C all’Altopiano delle Rocche

all’Altopiano delle Rocche +3.6°C a Piani di Pezza

a Piani di Pezza +4.9°C alla Majelletta-Blockhaus

alla Majelletta-Blockhaus +5.4°C a Rocca di Mezzo

Una situazione che mostra quanto, anche in piena estate, l’arrivo di masse d’aria fredde in quota possa trasformare completamente lo scenario meteo locale in poche ore.

