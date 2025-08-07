Meteo Spagna, allerta caldo prorogata al 13 agosto: picchi fino a +43°C

L’Agenzia meteorologica spagnola (AEMET) ha prorogato l’allerta per l’ondata di caldo in corso fino a mercoledì 13 agosto in tutta la Spagna, ad eccezione della regione Cantabrica. Le previsioni meteo prevedono temperature superiori a +36-38°C su gran parte dell’entroterra della Penisola Iberica domani, venerdì 8 agosto, e prevedono che le temperature potrebbero raggiungere i +40°C nelle valli dei fiumi Tago, Guadiana e Guadalquivir. Lunedì 11 e martedì 12 agosto, sono previste massime fino a +43°C nel sud-ovest e nel nord-est della penisola.

Inoltre, si prevede che l’ambiente favorevole allo sviluppo di temporali isolati si estenda oltre la Cordigliera Betica ad altre aree dell’entroterra della Penisola Iberica.

