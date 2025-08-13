Meteo Spagna, caldo eccezionale: oltre 45°C e record locali battuti tra ieri ed oggi

MeteoWeb

Agosto 2025 si conferma tra i mesi più caldi di sempre in Spagna. Un’ondata di calore estrema, in corso da quasi due settimane, sta spingendo i termometri oltre i 45°C, con notti tropicali (minime > 25°C) diffuse e disagi significativi per popolazione e infrastrutture. Tra i picchi termici registrati nelle ultime ore spiccano:

Villanueva de las Cruces : 45,7°C

: Badajoz (Università) : 45,5°C – nuovo record locale

: – Siviglia-Tablada : 45,2°C

: El Granado: 45,1°C

Secondo Aemet, oltre 165 stazioni ufficiali hanno superato i 40°C e in 62 casi sono stati raggiunti o oltrepassati i 42°C. Il 12 agosto ha mostrato alcune tra le impennate più marcate, con diversi record locali aggiornati.

Agosto da primato: confronto con i massimi storici

I meteorologi spagnoli indicano che il periodo 1–20 agosto 2025 è sulla buona strada per essere il più caldo mai registrato in Spagna. Il record nazionale rimane a 46,8°C (Valencia, 10 agosto 2023), ma i 45,7°C di Villanueva de las Cruces testimoniano la portata dell’evento. L’ondata di calore dovrebbe proseguire almeno fino al 18 agosto.

Il caldo non si ferma ai confini: il caso Andorra

Il 9 agosto, in Andorra, la stazione di Roc de St. Pere (1.113 m) ha toccato 37,8°C, appena 0,3°C sotto il record nazionale. Si tratta di un valore eccezionale per un territorio che in agosto registra di norma massime tra 20–25°C, con rare sortite oltre i 30°C.

Impatto e rischi: salute, reti e approvvigionamenti

Salute pubblica : rischio elevato per anziani , bambini e lavoratori all’aperto, complice l’ afa e le minime elevate .

: rischio elevato per , e lavoratori all’aperto, complice l’ e le . Reti e servizi : pressione su infrastrutture elettriche e trasporti nelle ore più calde.

: pressione su e nelle ore più calde. Risorse idriche e incendi: stress idrico e pericolo incendi in aumento su diverse aree della Spagna sud-occidentale.

Tendenza e contesto climatico

Il pattern rientra in un quadro più ampio di temperature record sull’Europa sud-occidentale, con caldo prolungato e ricorrenza di ondate estreme. Le proiezioni indicano un’attenuazione solo parziale nei prossimi giorni, con valori ancora molto sopra media fino a ridosso del 18 agosto.

In sintesi

Spagna e aree vicine vivono un agosto 2025 storicamente caldo: oltre 45°C in più località, record locali aggiornati e persistenza del fenomeno. Un segnale ulteriore della crescente frequenza di ondate di calore estreme nel Mediterraneo.