Meteo Spagna, caldo eccezionale: oltre 45°C e record locali battuti tra ieri ed oggi

Agosto 2025 si conferma tra i mesi più caldi di sempre in Spagna. Un’ondata di calore estrema, in corso da quasi due settimane, sta spingendo i termometri oltre i 45°C, con notti tropicali (minime > 25°C) diffuse e disagi significativi per popolazione e infrastrutture. Tra i picchi termici registrati nelle ultime ore spiccano:
- Villanueva de las Cruces: 45,7°C
- Badajoz (Università): 45,5°C – nuovo record locale
- Siviglia-Tablada: 45,2°C
- El Granado: 45,1°C
Secondo Aemet, oltre 165 stazioni ufficiali hanno superato i 40°C e in 62 casi sono stati raggiunti o oltrepassati i 42°C. Il 12 agosto ha mostrato alcune tra le impennate più marcate, con diversi record locali aggiornati.
Agosto da primato: confronto con i massimi storici
I meteorologi spagnoli indicano che il periodo 1–20 agosto 2025 è sulla buona strada per essere il più caldo mai registrato in Spagna. Il record nazionale rimane a 46,8°C (Valencia, 10 agosto 2023), ma i 45,7°C di Villanueva de las Cruces testimoniano la portata dell’evento. L’ondata di calore dovrebbe proseguire almeno fino al 18 agosto.
Il caldo non si ferma ai confini: il caso Andorra
Il 9 agosto, in Andorra, la stazione di Roc de St. Pere (1.113 m) ha toccato 37,8°C, appena 0,3°C sotto il record nazionale. Si tratta di un valore eccezionale per un territorio che in agosto registra di norma massime tra 20–25°C, con rare sortite oltre i 30°C.
Impatto e rischi: salute, reti e approvvigionamenti
- Salute pubblica: rischio elevato per anziani, bambini e lavoratori all’aperto, complice l’afa e le minime elevate.
- Reti e servizi: pressione su infrastrutture elettriche e trasporti nelle ore più calde.
- Risorse idriche e incendi: stress idrico e pericolo incendi in aumento su diverse aree della Spagna sud-occidentale.
Tendenza e contesto climatico
Il pattern rientra in un quadro più ampio di temperature record sull’Europa sud-occidentale, con caldo prolungato e ricorrenza di ondate estreme. Le proiezioni indicano un’attenuazione solo parziale nei prossimi giorni, con valori ancora molto sopra media fino a ridosso del 18 agosto.
In sintesi
Spagna e aree vicine vivono un agosto 2025 storicamente caldo: oltre 45°C in più località, record locali aggiornati e persistenza del fenomeno. Un segnale ulteriore della crescente frequenza di ondate di calore estreme nel Mediterraneo.